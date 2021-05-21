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Enfrentamento à Covid-19

ES tem expectativa de receber até 600 mil doses de vacinas em junho

Com a vacinação abaixo do esperado em maio devido à escassez de imunizantes, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse nesta sexta-feira (21) que o Estado deve receber quantidade significativa de vacinas no próximo mês

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 13:16

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

21 mai 2021 às 13:16
Vacina
O Estado corre o risco de não receber novas remessas de vacinas na próxima semana, mas acredita que em junho o volume de doses varie entre 500 e 600 mil Crédito: Divulgação/Sesa
Espírito Santo deve receber uma grande quantidade de imunizantes contra a Covid-19 para o mês de junho. Essa é a expectativa do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, ao informar que o montante ultrapassaria a marca de meio milhão de doses, o que de certa forma melhoraria o cenário atual da vacinação no Estado – cerca de 50 mil pessoas estão com a segunda dose em atraso por falta de vacina.

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"Esperamos receber um volume total entre 500 e 600 mil novas doses de todas as vacinas já aprovadas no país. Os municípios foram avisados hoje pela manhã de que precisam estarem prontos para receberem estas doses e adotem as estratégias necessárias para aplicá-las rapidamente. Existe a possibilidade de concomitância (em simultâneo) de grupos vacinados, inclusive daqueles que esperam pela segunda dose", disse Nésio em coletiva virtual realizada nesta sexta-feira (21).

MAIO DECEPCIONANTE 

O chefe da Sesa destacou ainda que o próximo mês será fundamental para equilibrar e acelerar a vacinação em solo capixaba. O déficit de doses ocorre porque o país deixou de produzir e envasar os imunizantes por falta de matéria-prima, o IFA, que vem da China.
À frente da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), está o secretário Nésio Fernandes
Nésio Fernandes vê com preocupação o número de pessoas com a segunda dose atrasada no Estado e espera que a situação seja normalizada em junho Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo
"Nós temos uma frustração em relação à quantidade de doses que o Estado recebeu em maio até aqui. A queda da produção no Butantan afetou a distribuição e esta situação precisa ser resolvida quanto antes. É provável que até 26 de maio (quinta-feira próxima), mais volumes de IFA cheguem ao instituto e a produção seja normalizada, o que faria com que haja há possibilidade de vacinação para novas faixas etárias e grupos", ponderou Nésio.
Por conta deste panorama de paralisação nos laboratórios, é provável que o Espírito Santo não receba novos lotes de vacinas na próxima semana, visto que a interrupção ocorreu nos últimos dias. As doses encontradas atualmente e que estão sendo aplicadas no Estado são de remessas produzidas anteriormente.

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