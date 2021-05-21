ES tem expectativa de receber até 600 mil doses de vacinas em junho

O Estado corre o risco de não receber novas remessas de vacinas na próxima semana, mas acredita que em junho o volume de doses varie entre 500 e 600 mil Crédito: Divulgação/Sesa

o montante ultrapassaria a marca de meio milhão de doses, o que de certa forma melhoraria o cenário atual da vacinação no Estado – cerca de 50 mil pessoas estão com a segunda dose em atraso por falta de vacina. Espírito Santo deve receber uma grande quantidade de imunizantes contra a Covid-19 para o mês de junho. Essa é a expectativa do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, ao informar que, o que de certa forma melhoraria o cenário atual da vacinação no Estado –estão com a segunda dose em atraso por falta de vacina.

Esperamos receber um volume total entre 500 e 600 mil novas doses de todas as vacinas já aprovadas no país. Os municípios foram avisados hoje pela manhã de que precisam estarem prontos para receberem estas doses e adotem as estratégias necessárias para aplicá-las rapidamente. Existe a possibilidade de concomitância (em simultâneo) de grupos vacinados, inclusive daqueles que esperam pela segunda dose", disse Nésio de todas as vacinas já aprovadas no país. Os municípios foram avisados hoje pela manhã de que precisam estarem prontos para receberem estas doses e adotem as estratégias necessárias para aplicá-las rapidamente. Existe a possibilidade de concomitância (em simultâneo) de grupos vacinados, inclusive daqueles que esperam pela segunda dose", disse Nésio em coletiva virtual realizada nesta sexta-feira (21)

MAIO DECEPCIONANTE

O chefe da Sesa destacou ainda que o próximo mês será fundamental para equilibrar e acelerar a vacinação em solo capixaba. O déficit de doses ocorre porque o país deixou de produzir e envasar os imunizantes por falta de matéria-prima, o IFA, que vem da China.

Nésio Fernandes vê com preocupação o número de pessoas com a segunda dose atrasada no Estado e espera que a situação seja normalizada em junho Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo

"Nós temos uma frustração em relação à quantidade de doses que o Estado recebeu em maio até aqui. A queda da produção no Butantan afetou a distribuição e esta situação precisa ser resolvida quanto antes. É provável que até 26 de maio (quinta-feira próxima), mais volumes de IFA cheguem ao instituto e a produção seja normalizada, o que faria com que haja há possibilidade de vacinação para novas faixas etárias e grupos", ponderou Nésio.