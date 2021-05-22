Coronavírus: ES atinge 10.491 mortes e passa de 469 mil casos

Coronavírus: vírus descoberto no ano passado tem feito vítimas em todo o mundo Crédito: Freepik

29 mortes foram registradas no Maisforam registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (21). O número total de óbitos provocado pelo coronavírus , desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.491. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.182 novos casos, chegando a 469.248 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 60.310. Vila Velha aparece em segundo, com 57.966 confirmações da doença, seguido por Vitória (50.416) e Cariacica (36.552).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.661 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.010), em Vila Velha.

Até este sábado (22), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 440.297, sendo 322 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.