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Podcast #55

Papo de Colunista debate o ritmo da vacinação com secretário do ES

Colunistas de A Gazeta receberam o Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, para falar sobre o ritmo da vacinação e a reabertura de escolas e comércios no Estado. Confira

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 13:33

Publicado em 

19 mai 2021 às 13:33
Papo de Colunista desta quarta-feira (19) foi sobre o ritmo da vacinação no Estado. Uma semana após o Espírito Santo atingir a marca dos 10 mil mortos por Covid-19, a vacinação é uma grande preocupação. Até a última terça-feira (18), foram aplicadas 1.154.612 vacinas na população; 817.017 pessoas receberam a primeira dose enquanto 297.438 já receberam as duas doses necessárias para a imunização. O número de vacinados com a primeira dose corresponde a cerca de 20% da população do Estado.
A grande questão é: teremos vacinas para todos? O que o capixaba está vendo é uma corrida pela vacina, com agendamento complicado e atrasos entre as doses. Diante de incertezas na vacinação, na disponibilidade de insumos e na produção de vacinas, qual é o cenário do Espírito Santo? Para falar sobre o assunto e esclarecer as dúvidas do capixaba, os colunistas de A Gazeta Leonel Ximenes, Beatriz Seixa e Rafael Braz receberam o Secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes.
O Papo de Colunista foi transmitido ao vivo nesta matéria e pelos perfis de A Gazeta no Facebook e no YouTube, e a live do bate-papo está disponível nesta matéria (veja abaixo). O conteúdo foi transformado em um podcast, que pode ser conferido nas principais plataformas de áudio digital e está no início deste texto. Aperte o play e confira!

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