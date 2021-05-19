Papo de Colunista debate o ritmo da vacinação com secretário do ES

A grande questão é: teremos vacinas para todos? O que o capixaba está vendo é uma corrida pela vacina, com agendamento complicado e atrasos entre as doses. Diante de incertezas na vacinação, na disponibilidade de insumos e na produção de vacinas, qual é o cenário do Espírito Santo? Para falar sobre o assunto e esclarecer as dúvidas do capixaba, os colunistas de A Gazeta Leonel Ximenes, Beatriz Seixa e Rafael Braz receberam o Secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes.