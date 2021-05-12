Papo de Colunista debate a volta das aulas na rede particular do ES

O governo do Estado liberou, de forma gradativa, o retorno das aulas presenciais nas redes pública e privada de ensino. Quais as consequências dessa medida, no momento em que o Espírito Santo atinge a triste marca de 10 mil pessoas mortas pela Covid-19? Há risco de aumento de contaminação, favorecendo a terceira onda na pandemia? As escolas estão preparadas adequadamente para receber alunos, professores e funcionários? Qual o prejuízo pedagógico para a formação dos estudantes após tanto tempo de paralisação?
Esses e outros assuntos estão nesta edição da live do Papo de Colunista de A Gazeta desta quarta-feira (12), com a participação de Eduardo Costa Gomes, que é pai de duas filhas de 5 e 7 anos, gestor de escola e vice-presidente das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES). Ele conversou com os colunistas Bia Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz. O podcast da conversa já está disponível. Aperte o play e confira!