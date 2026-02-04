Corpo é encontrado sem cabeça e carbonizado em sítio de Guarapari

Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Um corpo foi encontrado decapitado e carbonizado em um sítio na região de Meaípe, em Guarapari, na tarde de terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou que não tinha notícias do proprietário da propriedade há alguns dias e, ao verificar o local, encontrou janelas quebradas e paredes destruídas.

A PM informou que os militares foram ao local e encontraram uma moradia no interior do sítio, aparentemente atingida por um incêndio. Em seguida, os agentes localizaram o corpo em avançado estado de decomposição, com indícios de carbonização e decapitação. A equipe acionou as polícias Civil e Científica. Não há confirmação sobre a identificação da vítima.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica disse que o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para identificação e realização do exame cadavérico, que vai indicar a causa da morte. O prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado a requerimento dos peritos.

Segundo a corporação em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias), exames toxicológicos amplos e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias).