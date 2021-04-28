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Podcast #52

Papo de Colunista debate a vacinação contra a Covid no ES

O convidado do programa é Daniel Gomes, doutor em Imunologia e professor do Núcleo de Doenças Infecciosas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 10:28

Públicado em 

28 abr 2021 às 10:28

Colunista

No Papo de Colunista desta quarta-feira (28), os colunistas de A Gazeta Bia Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz conversaram com Daniel Gomes, doutor em Imunologia e professor do Núcleo de Doenças Infecciosas da  Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O bate-papo está disponível no podcast acima. Aperte o play e confira! Já o vídeo da live pode ser conferido no final desta matéria.
O especialista falou sobre as vacinas contra a Covid-19, o atraso da segunda dose da Coronavac, os imunizantes que estão chegando ao país e a reprovação da vacina russa Sputnik V, entre outros assuntos.
Será que a pandemia vai finalmente começar a ceder ou corremos o risco de entrarmos em 2022 tendo que fazer quarentenas para enfrentar a doença? Os imunizantes atuais são eficazes para enfrentar as novas variantes do coronavírus? O “novo normal” é ter vacinação, todo ano contra a Covid?

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