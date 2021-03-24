Papo de Colunista: a dramática rotina de um médico do ES na pandemia

Goltara é especialista em terapia intensiva e é o primeiro médico reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) como especialista em emergências no Espírito Santo. Professor de medicina intensiva e de medicina de emergência, já deu aulas em várias faculdades e coordenou diversas residências em terapia intensiva no Espírito Santo. Quando começou a pandemia da Covid-19, ele já tinha 18 anos de prática com pacientes graves, tanto no pronto-socorro como na terapia intensiva.