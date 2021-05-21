Mapa: Vitória fica em risco moderado e 10 cidades saem do risco baixo

56º Mapa de Risco do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Governo do ES

O 56º Mapa de Risco divulgado pelo governo do Estado terá menos 10 cidades no risco baixo. O mapa que começará a valer na próxima segunda-feira (24) e terá vigência até domingo (30), vai contar com apenas 8 municípios na classificação com menos restrições de atividades. Nesta semana, são 18 cidades. Vitória se manteve estável no risco moderado.

Your browser does not support the audio element. Vitória fica em risco moderado e 10 cidades saem do risco baixo

Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana e Na Região Metropolitana Guarapari continuam classificados em risco alto. Vitória ganhou a companhia de Fundão agora também em risco moderado. A divulgação do novo mapa foi feita no início da noite desta sexta-feira (21).

Em comparação com o 55º mapa de risco vigente até domingo (23), o número de cidades em risco moderado aumentou, passando de 32 para 46 cidades. No risco alto, atualmente são 28 municípios, mas serão 24 na próxima semana. Nenhuma cidade está em risco extremo.

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. O mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.

VEJA COMO FICA A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM CADA MUNICÍPIO

RISCO ALTO: Alegre, Anchieta, Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Ecoporanga, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Linhares, Marataízes, Montanha, Pedro Canário, Pinheiros, Presidente Kennedy, São José do Calçado, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vila Velha

RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibiraçu, Itapemirim, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama, Vila Valério e Vitória.