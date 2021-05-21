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Transporte metropolitano

Ônibus do Transcol voltam a circular neste domingo das 5h à meia-noite

Desde o dia 18 de março, o serviço estava suspenso para a população em geral aos domingos. Durante a próxima semana, conforme o mapa de risco, as linhas vão continuar a atender a população normalmente

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 19:50

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

21 mai 2021 às 19:50
Quarentena no ES: ônibus do Transcol começaram a circular com letreiro
Quarentena no ES: ônibus do Transcol circularam com letreiro "Especial Saúde" Crédito: Fernando Madeira
Depois de mais de dois meses operando com restrições de dias e horários na Grande Vitória, os ônibus do Sistema Transcol vão voltar a atender a população em geral das 5h à meia-noite, também aos domingos, a partir do dia 23 deste mês. Desde o fim do mês de março, o transporte neste dia era destinado exclusivamente aos profissionais da saúde.
O fim da restrição foi anunciado pelo governador Renato Casagrande quando o 55º Mapa de Risco foi divulgado, na última sexta-feira (14). Segundo o documento, o município de Vitória migrava de risco alto para moderado de contágio de Covid-19.

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"Como Vitória foi para o risco moderado, teremos que mudar o transporte público. Estamos funcionando das 5h às 22h, mas nos municípios da Grande Vitória, o Transcol passará a funcionar até a meia-noite, a partir de segunda-feira (17)", declarou, na ocasião.
Ônibus do Transcol voltam a circular neste domingo das 5h à meia-noite
No 56º Mapa de Risco, que passa a valer na próxima segunda-feira (24) e terá vigência até domingo (30), Vitória se manteve estável no risco moderado. Dessa forma, o Sistema Transcol seguirá atendendo à população normalmente também na próxima semana. 
A suspensão do funcionamento do Transcol aos finais de semana e feriados começou a valer no dia 13 de abril. Com a saída da Grande Vitória do risco extremo no Mapa de Risco do Governo do Estado no dia 2 de maio, os ônibus voltaram a circular aos sábados e tiveram seu horário ampliado, passando a operar das 5h às 22h. 
Os ônibus intermunicipais e interestaduais estão autorizados a circular com 100% da capacidade desde segunda-feira (17).

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