Ônibus do Transcol voltam a circular neste domingo das 5h à meia-noite

"Como Vitória foi para o risco moderado, teremos que mudar o transporte público. Estamos funcionando das 5h às 22h, mas nos municípios da Grande Vitória, o Transcol passará a funcionar até a meia-noite, a partir de segunda-feira (17)", declarou, na ocasião.

A suspensão do funcionamento do Transcol aos finais de semana e feriados começou a valer no dia 13 de abril. Com a saída da Grande Vitória do risco extremo no Mapa de Risco do Governo do Estado no dia 2 de maio, os ônibus voltaram a circular aos sábados e tiveram seu horário ampliado, passando a operar das 5h às 22h.