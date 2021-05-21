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Mapa de risco

Veja como comércio, restaurantes e escolas vão funcionar no ES na próxima semana

Com novo mapa de risco, alguns municípios terão mudanças nas regras de funcionamento a partir de segunda (24). Entenda como ficam as regras em cada cidade

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2021 às 19:36
Movimentação no comércio de rua no Centro de Vitória
Comércio no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
O governo do Espírito Santo anunciou, nesta sexta-feira (21), o novo mapa de risco para Covid-19, que vale até o próximo domingo (30). Dos 78 municípios capixabas, oito estão classificados em risco baixo, 46 em moderado e outros 24 em risco alto. 
Isso significa que, em relação ao mapa atual, dez cidades saíram da classificação verde e passarão a ter, a partir de segunda-feira (21), restrições ao funcionamento de algumas atividades. 

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A Capital ainda é o único município da Grande Vitória que não está em risco alto.
Confira abaixo as regras de funcionamento em cada classificação de risco na próxima semana.
56º Mapa de Risco do Espírito Santo
56º Mapa de Risco do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Governo do ES

COMO SERÁ O FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E ESCOLAS NA PRÓXIMA SEMANA NO ES

RISCO ALTO - 24 cidades

Alegre, Anchieta, Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Ecoporanga, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Linhares, Marataízes, Montanha, Pedro Canário, Pinheiros, Presidente Kennedy, São José do Calçado, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vila Velha.

Educação

  • Aulas da educação infantil e ensino fundamental I (1º a 5º ano) podem voltar a ser presenciais, mas respeitando o limite de 50% de ocupação das salas. 
  • Para as demais séries, ensino superior e cursos técnicos segue permitido apenas o atendimento individual, entre professor e aluno.

Comércio

  • Comércio de rua não essencial abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e, no sábado, das 10h às 14h. Não pode funcionar aos domingos.
  • Os shoppings podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h e, no sábado, das 12h às 16h.
  • As restrições não valem para estabelecimentos essenciais, que são farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, borracharias, oficinas mecânicas, casas lotéricas e bancos.

Bares e restaurantes

  • As lanchonetes, cafeterias, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar entre 10h e 20h de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h no sábado.
  • É proibido o consumo presencial de bebidas alcoólicas e a venda nas modalidades take away e drive thru em distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência e similares.
  • Os restaurantes em shoppings  podem funcionar das 12h às 20h de segunda à sexta-feira, e no sábado das 12h às 16h.
  • Bares não abrem.

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RISCO MODERADO - 46 cidades

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibiraçu, Itapemirim, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama, Vila Valério e Vitória.

Educação

  • Aulas presenciais estão autorizadas para toda a educação: infantil, ensino fundamental I e II, ensino médio, ensino superior e cursos técnicos. Deve ser respeitada a ocupação de até 50% da capacidade máxima das salas.

Comércio

  • Funciona normalmente, sem restrição de dia ou horário.
  • Limite de um cliente a cada 10m² de área de loja
  • Em shoppings, limitação da entrada de clientes na proporção de uma pessoa por 22 m².

Bares e restaurantes

  • Bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h e, no domingo, das 7h às 16h.
  • Limitação de um cliente a cada 5m² de estabelecimento.
  • Afastamento mínimo de dois metroS entre as mesas.
  • Boates não têm autorização de funcionar.

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RICOS BAIXO - 8 cidades

Águia Branca, Baixo Guandu, Colatina, Iconha, Itaguaçu, Itarana, João Neiva e Vila Pavão.
  • Não há restrição de dia ou horário para nenhuma atividade comercial, incluindo bares e restaurantes.
  • Estabelecimentos ainda têm que manter medidas preventivas de redução do rico de contágio, como uso de máscara por clientes e trabalhadores, disponibilização de álcool em gel e manutenção do distanciamento social.
  • Aulas presenciais estão autorizadas para toda a educação: infantil, ensino fundamental I e II, ensino médio, ensino superior e cursos técnicos. Deve-se respeitar a ocupação de até 50% da capacidade máxima das salas.

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