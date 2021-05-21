Covid-19: não há registro de circulação da cepa indiana no ES

Atendimento a pacientes com Covid-19 em hospitais públicos do Estado Crédito: Fernando Madeira

Em coletiva na manhã desta sexta-feira (21), Nésio acrescentou que o Estado está preparado para enfrentar a pandemia com as estratégias que estão sendo atualizadas constantemente. Informou ainda que já foi iniciado o cruzamento do banco de dados dos passageiros de transporte rodoviário, e que seis empresas já estão fazendo a alimentação regular das informações.

Um total de cem passageiros, segundo Nésio, já foram notificados por terem tido contato com pessoas que viajaram no período possível de transmissão do vírus no transporte coletivo. “Eles receberam a notificação para procurarem uma unidade de saúde e realizarem a testagem”, explicou.

Em relação aos portos e aeroportos, informou que a responsabilidade de fiscalização é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ligada ao Ministério da Saúde. “Não é de competência ou atribuição do Espírito Santo o monitoramento destes estabelecimentos”, disse.

Your browser does not support the audio element. Não há registro de circulação da cepa indiana no ES

RISCOS DE OUTRAS CEPAS

D acordo com o secretário, o risco da cepa indiana é preocupante pela alta transmissibilidade e por ainda não se ter certeza se ela tem alguma forma de escape das vacinas atuais.

No Espírito Santo, explicou Nésio, o sequenciamento genético realizado pela Fiocruz aponta predomínio da circulação das variantes originais de 2020: B.1.1.28, a B.1.1.33 e a P.2. “Também foi confirmado achados da variante inglesa e da P.1. Cepas com maior transmissibilidade e mortalidade, mas que pelo perfil das pessoas internadas e do comportamento da transmissão, ainda não assumiram o predomínio no Espírito Santo”, destacou Nésio.

RISCOS DE UMA QUARTA ONDA

As interações sociais de fim de ano e do carnaval, segundo Nésio, foram determinantes para a terceira onda da Covid-19 no Espírito Santo. Destaca que o Estado e o país ainda não possuem a imunidade coletiva e alerta para a possibilidade de uma quarta onda, caso os cuidados não sejam adotados pela população.