Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Cientistas pesquisam nova "vacina múltipla" contra vários tipos de coronavírus
Imunização

Cientistas pesquisam nova "vacina múltipla" contra vários tipos de coronavírus

Segundo uma versão preliminar do estudo, o imunizante seria um primeiro passo importante na prevenção de novas pandemias ou surtos de doenças virais respiratórias

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 17:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mai 2021 às 17:30
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19 Crédito: Freepik
Cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, podem ter descoberto uma nova "vacina universal" que protegeria contra as principais formas variantes do coronavírus, incluindo os resfriados comuns. O imunizante seria um primeiro passo importante na prevenção de novas pandemias ou surtos de doenças virais respiratórias, segundo uma versão preliminar do estudo publicada hoje na revista especializada Nature.
De acordo com a pesquisa, a imunização em macacos com vacinas que utilizam nanopartículas de RBD (domínio receptor-obrigatório) do Sars-Cov-2, com adjuvantes de alúmen, conseguiram gerar anticorpos múltiplos contra a família do betacoronavírus. Esse gênero do coronavírus é o mesmo responsável pelos surtos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que surgiu na China, em 2002; de Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), identificada na Índia, em 2013; e pela atual pandemia da covid-19.
Os imunizantes protegeriam também contra as principais variantes identificadas do novo coronavírus, como a britânica (B.1.1.7), a brasileira (P.1) e a sul-africana (B.1.351). O estudo ainda encontrou resposta imune em macacos para o SARS-Cov-1 (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e à cepa batCoVs.
A pesquisa aponta que vacinas com a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) e núcleo modificado também se mostram eficazes, porém em menor quantidade, contra o novo coronavírus e contra a cepa batCoV, presente em animais. Elas poderiam ainda prevenir a transmissão de novos tipos do coronavírus de animais para humanos.
Por enquanto, os testes só foram aplicados em macacos e o estudo foi publicado em uma versão inicial. A pesquisa ainda precisa passar por revisão da comunidade científica sobre as provas apresentadas antes de ser divulgada em seu formato final.

Veja Também

OMS classifica variante encontrada na Índia como "preocupante"

Johnson anuncia relaxamento do lockdown na Inglaterra a partir do dia 17

Estímulo à vacinação nos EUA oferece cerveja, dinheiro e até maconha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 Mundo Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 em Anchieta terá interdição total nesta segunda-feira (27)
Mulher fazendo prancha isométrica
Calistenia: 5 exercícios para fazer em casa e definir o corpo
Árbitro de Vídeo
Sugestão para VAR identificar “jogador canastrão”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados