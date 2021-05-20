Projeto que proíbe despejo de imóvel na pandemia pode beneficiar 7 mil no ES

Imóveis na orla de Vila Velha Crédito: Wilton Prata/Arquivo

Os dados são da Defensoria Pública Estadual (DPES) , por meio do Núcleo Especializado de Defesa Agrária e Moradia (Nudam), e se referem a denúncias feitas entre março de 2020 e abril de 2021 para a Campanha Despejo Zero, projeto nacional organizado pela ONU Habitat que luta pela suspensão dos processos durante a pandemia.

O projeto de lei 827/2020, prevê que, em virtude do estado de emergência em saúde pública, não se pode conceder liminar de ação de despejo, desde que o locatário comprove dificuldades financeiras decorrentes da pandemia que resultem na incapacidade de pagamento de aluguel e taxas.

O texto ainda precisa ser apreciado pelo Senado para, se aprovado, ir à sanção do presidente. Se nada for alterado, a medida será válida para imóveis urbanos ou rurais e as ordens de despejo que já foram proferidas não poderão ser cumpridas até o dia 31 de dezembro.

O advogado Alencar Ferrugini, especialista na área imobiliária, explica que o texto aprovado abrange ações de despejo provenientes de contrato de locação, atendendo locatários cujo valor do aluguel seja de até R$ 600 no caso de imóvel residencial e de até R$ 1,2 mil para os não residenciais.

Alencar Ferrugini é advogado atuante no setor imobiliário Crédito: Larissa Dias/Divulgação

Já nos casos de valores superiores, o advogado afirma que após serem realizadas tentativas infrutíferas de acordo entre as partes, seja em imóvel residencial ou não, "o locatário pode denunciar o contrato sem qualquer espécie de ônus que recaia sobre a rescisão, tal como multa ou aviso prévio de desocupação, desde que a locação do imóvel objeto do contrato não seja a única fonte de renda do locador e não seja seu único imóvel, além daquele que ele reside”.

Segundo os dados da Defensoria, a Grande Vitória concentra 26 casos de ações de despejo, sendo 15 apenas no município de Serra . Boa parte delas são coletivas, abrangendo muitas famílias. Em 13 meses da Campanha Despejo Zero, a DPES solucionou casos de 17 famílias, o que corresponde a 51 pessoas.

Segundo a coordenadora do Nudam, Marina Dalcolmo, os dados representam casos de demandas que já ocorrem ou que estão previstas para ocorrer. Todas já recebem acompanhamento dos núcleos da Defensoria. “Todo levantamento é com base em denúncias e ele não reflete a realidade do Estado, mas uma parcela da situação. Acreditamos que o número de casos pode ser ainda maior”, destacou.

Ela considerou ainda como de extrema importância a proibição de despejos de imóveis na pandemia uma vez que várias famílias estão tendo dificuldade de pagar suas contas. “Existe uma preocupação maior com a moradia, por conta da pandemia, mas é uma necessidade social e que percebemos que tem tido espaço cada vez menor nas políticas públicas."

TEMOR DE AUMENTO DA INADIMPLÊNCIA

Apesar do amparo às famílias mais vulneráveis, o projeto também tem gerado críticas e preocupações por parte de donos de imóveis. Para a advogada empresarial com especialização em Direito Público Cristina Daher, a proibição pode acabar se tornando um estímulo a inadimplência.

"Tal medida, além de representar um desestímulo às iniciativas particulares de composição civil, considerando que a situação do credor passar a se mostrar bastante fragilizada na relação contratual, pode também gerar estímulo a inadimplência das obrigações pelo locatário, trazendo prejuízos diretos e indiretos ao locador", comentou.

Cristina Daher é advogada empresarial com especialização em Direito Público Crédito: Divulgação

A advogada ponderou que esse tipo de dispositivo pode levar, de maneira indireta, à imposição de mais garantias e custos nos novos contratos de locação.