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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.462 mortes e passa de 468 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 42 mortes e 1.826 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2021 às 16:56
coronavírus
Coronavírus tem números reduzidos no ES nos últimos dias Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Mais 42 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (21). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.462. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.826 novos casos, chegando a 468.066 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 60.187. Vila Velha aparece em segundo, com 57.848 confirmações da doença, seguido por Vitória (50.229) e Cariacica (36.424). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.643 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.999), em Vila Velha. 
Até esta sexta-feira (21), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 439.975, sendo 2.014 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 871.898 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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