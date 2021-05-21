Coronavírus: ES registra 10.462 mortes e passa de 468 mil casos

Coronavírus tem números reduzidos no ES nos últimos dias Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.826 novos casos, chegando a 468.066 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 60.187. Vila Velha aparece em segundo, com 57.848 confirmações da doença, seguido por Vitória (50.229) e Cariacica (36.424).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.643 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.999), em Vila Velha.

Até esta sexta-feira (21), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 439.975, sendo 2.014 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.