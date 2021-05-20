Covid-19: Vila Velha divulga lista de vacinação para 1.187 professores

A Prefeitura de Vila Velha vai vacinar 1.187 professores, das redes estadual, privada e federal de ensino, contra a Covid-19 nas próximas segunda (24) e terça-feira (25). Os docentes receberão doses da vacina da Astrazeneca e a faixa etária imunizada será de 44 a 49 anos.
O local definido para a imunização é o Ginásio do Tartarugão, no bairro Coqueiral de Itaparica. A vacinação, que será realizada com horário marcado e em blocos, não será feita por agendamento e os convocados estão disponíveis no arquivo abaixo. Confira:
Arquivos & Anexos
Lista de vacinação dos professores de Vila Velha
Profissionais da educação serão imunizados a partir da próxima segunda-feira (24).
Tamanho do arquivo: 531kb
Ao todo, segundo a prefeitura, 1.234 professores já receberam a vacina contra a Covid-19 no município.