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Covid-19: Vila Velha divulga lista de vacinação para 1.187 professores

Profissionais da educação na faixa etária de 44 a 49 anos receberão a vacina da Astrazeneca a partir de segunda-feira (24), no Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 20:03

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 mai 2021 às 20:03
Vacina de Oxford
Professores serão imunizados em Vila Velha com a vacina da Astrazeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura de Vila Velha vai vacinar 1.187 professores, das redes estadual, privada e federal de ensino, contra a Covid-19 nas próximas segunda (24) e terça-feira (25). Os docentes receberão doses da vacina da Astrazeneca e a faixa etária imunizada será de 44 a 49 anos.
O local definido para a imunização é o Ginásio do Tartarugão, no bairro Coqueiral de Itaparica. A vacinação, que será realizada com horário marcado e em blocos, não será feita por agendamento e os convocados estão disponíveis no arquivo abaixo. Confira: 

Arquivos & Anexos

Lista de vacinação dos professores de Vila Velha

Profissionais da educação serão imunizados a partir da próxima segunda-feira (24).
Tamanho do arquivo: 531kb
Baixar
Ao todo, segundo a prefeitura, 1.234 professores já receberam a vacina contra a Covid-19 no município.

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