Taxa de transmissão da Covid-19 no ES subiu na última semana de abril

O que é a taxa de transmissão (RT)?
A taxa de transmissão (RT, na sigla em inglês) mede o ritmo com o qual o novo coronavírus está sendo transmitido. Se ela estiver igual a 1, significa que a pandemia está controlada. Se estiver abaixo de 1, o contágio está diminuindo. No pior dos casos, quando fica acima de 1, a transmissão está aumentando.
Exemplo: se a taxa de transmissão do ES estiver em 1,5 significa que cada dez pessoas que testam positivo para a Covid-19 estão passando a doença para outras 15. O que, consequentemente, agravará a pandemia. Por outro lado, se o RT for de 0,9: cada 10 positivados contagiam nove, colaborando para uma redução no número de novos infectados.
NIEE divulga taxa de transmissão da Covid-19 no ES
AUMENTO NAS MICRORREGIÕES
- Metropolitana: Fundão, Serra, Cariacica, Vitória, Viana, Vila Velha e Guarapari
- Central Serrana: Itaguaçu, Santa Teresa, Itarana, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina
- Sudoeste Serrana: Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Marechal Floriano
- Litoral Sul: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy
- Central Sul: Castelo, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Atílio Vivacqua, Apiacá, Mimoso do Sul
- Caparaó: Ibatiba, Irupi, Iúna, Ibitirama, Muniz Freire, Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçui, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Jerônimo Monteiro
- Rio Doce: João Neiva, Ibiraçu, Aracruz, Linhares, Rio Bananal, Sooretama
- Centro-Oeste: São Gabriel, Vila Valério, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Pancas, Alto Rio Novo, Colatina, Marilândia, Baixo Guandu, São Roque do Canaã
- Nordeste: Mucurici, Montanha, Ponto Belo, Pedro Canário, Pinheiros, Boa Esperança, Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré
- Noroeste: Ecoporanga, Água Doce do Norte, Vila Pavão, Barra de São Francisco, Nova Venécia, Mantenópolis, Águia Branca