Taxa de transmissão da Covid-19 no ES subiu na última semana de abril

A taxa de transmissão (RT, na sigla em inglês) mede o ritmo com o qual o novo coronavírus está sendo transmitido. Se ela estiver igual a 1, significa que a pandemia está controlada. Se estiver abaixo de 1, o contágio está diminuindo. No pior dos casos, quando fica acima de 1, a transmissão está aumentando.



Exemplo: se a taxa de transmissão do ES estiver em 1,5 significa que cada dez pessoas que testam positivo para a Covid-19 estão passando a doença para outras 15. O que, consequentemente, agravará a pandemia. Por outro lado, se o RT for de 0,9: cada 10 positivados contagiam nove, colaborando para uma redução no número de novos infectados.