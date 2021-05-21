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Ritmo de contágio

Taxa de transmissão da Covid-19 no ES subiu na última semana de abril

O aumento foi percebido em oito, das 10 microrregiões do Espírito Santo, segundo apontaram os dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE)

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 20:21

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

21 mai 2021 às 20:21
Filas gigantes nos bancos de Campo Grande, marcaram a quarta-feira de comércio aberto na Grande Vitória
Movimentação do comércio em Campo Grande, Cariacica, durante a pandemia Crédito: Fernando Madeira
A taxa de transmissão do novo coronavírus voltou a subir no Espírito Santo. Os dados compilados pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) correspondem à realidade na pandemia entre os dias 23 e 30 de abril e constataram esse diagnóstico.
Taxa de transmissão da Covid-19 no ES subiu na última semana de abril
Para apresentar um cenário que aponte o RT, "ritmo de contágio", de todos os municípios capixabas, o NIEE trabalha as informações extraídas do Painel Covid-19 considerando a divisão regional do Espírito Santo determinada na Lei 11.174/2020.

O que é a taxa de transmissão (RT)?

A taxa de transmissão (RT, na sigla em inglês) mede o ritmo com o qual o novo coronavírus está sendo transmitido. Se ela estiver igual a 1, significa que a pandemia está controlada. Se estiver abaixo de 1, o contágio está diminuindo. No pior dos casos, quando fica acima de 1, a transmissão está aumentando. 

Exemplo: se a taxa de transmissão do ES estiver em 1,5 significa que cada dez pessoas que testam positivo para a Covid-19 estão passando a doença para outras 15. O que, consequentemente, agravará a pandemia. Por outro lado, se o RT for de 0,9: cada 10 positivados contagiam nove, colaborando para uma redução no número de novos infectados.

As informações extraídas da ferramenta nessa quinta-feira (20) indicam que no dia 23 de abril, o RT do Espírito Santo era 0,68. Neste cenário, 100 pessoas contaminadas com Covid-19 passam a doença para outras 68. No dia 30 de abril, o número saltou para 0,98, ou seja, um grupo de 100 pacientes era capaz de infectar 98 indivíduos.
Na Grande Vitória, que compreende as cidades de VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica, o RT era 0,77 no dia 23 de abril, isto é, 100 pessoas transmitiam a doença para 77. No dia 30, a taxa era 0,94, quando 100 doentes poderiam passar o vírus para 94 pessoas.
No interior, indicador que considera todas as cidades fora da Grande Vitória, o RT estava em 0,58 no dia 23 de abril. Sendo assim, 100 pessoas transmitiam o novo coronavírus para mais 58. Uma semana depois, o ritmo de contágio era 1,05. Neste caso, 100 indivíduos poderiam passar o vírus para 105 pessoas saudáveis.

NIEE divulga taxa de transmissão da Covid-19 no ES

AUMENTO NAS MICRORREGIÕES

Quando o território capixaba é divido por áreas, o aumento do RT é percebido em 8, das 10 microrregiões existentes.
Na comparação com a semana anterior, o contágio pela Covid-19 piorou de forma mais significativa na microrregião chamada Central Sul, onde o índice voltou a ficar acima de 1, passando de 0,61 para 1,46. Fazem parte dela: Castelo, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Atílio Vivacqua, Apiacá, Mimoso do Sul.
Vizinha, a microrregião Litoral Sul teve o segundo pior desempenho, com uma taxa de transmissão que saiu de 0,45 para 1,14. Neste caso, estão englobados Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy.
  • Metropolitana: Fundão, Serra, Cariacica, Vitória, Viana, Vila Velha e Guarapari

  • Central Serrana: Itaguaçu, Santa Teresa, Itarana, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina

  • Sudoeste Serrana: Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Marechal Floriano

  • Litoral Sul: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy

  • Central Sul: Castelo, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Atílio Vivacqua, Apiacá, Mimoso do Sul

  • Caparaó: Ibatiba, Irupi, Iúna, Ibitirama, Muniz Freire, Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçui, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Jerônimo Monteiro

  • Rio Doce: João Neiva, Ibiraçu, Aracruz, Linhares, Rio Bananal, Sooretama

  • Centro-Oeste: São Gabriel, Vila Valério, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Pancas, Alto Rio Novo, Colatina, Marilândia, Baixo Guandu, São Roque do Canaã

  • Nordeste: Mucurici, Montanha, Ponto Belo, Pedro Canário, Pinheiros, Boa Esperança, Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré

  • Noroeste: Ecoporanga, Água Doce do Norte, Vila Pavão, Barra de São Francisco, Nova Venécia, Mantenópolis, Águia Branca

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