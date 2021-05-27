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Obra de viaduto

BR 101 é interditada parcialmente para desmonte de rocha em Cariacica

A interdição ocorre no sentido Sul por cerca de 10 minutos nesta quinta (27) e sexta-feira (28), sempre a partir das 15h, no trecho entre os quilômetros 292 e 293

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 15:04

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

27 mai 2021 às 15:04
Interdição na BR 101 em Cariacica
BR 101 é interditada para obras de desmonte de rochas em Cariacica.  Crédito: Divulgação/Eco101
O trecho entre os quilômetros 292 e 293 da BR 101, localizado no município de Cariacica, será totalmente interditado no sentido Sul por cerca de 10 minutos, sempre iniciando às 15h, nesta quinta (27) e sexta-feira (28). Segundo a Eco101 – concessionária que administra a rodovia – o desmonte de rocha ocorre para dar continuidade às obras de implantação do viaduto e interseções em desnível. 
A concessionária informou que a interdição é necessária por razões de segurança. O desmonte será realizado com emprego de Pyroblast (gás expansivo) para a fragmentação de rocha. Segundo o gerente de Engenharia da Eco101, Rodrigo Rodrigues, o emprego desse material se dá por questões de segurança, considerando se tratar de um trecho localizado em perímetro urbano.
Rodrigo também ressalta que, durante as operações, a pista no sentido Norte da via não sofrerá impacto. "Essas operações são programadas em etapas com o objetivo de minimizar os impactos no tráfego da rodovia", ressalta. 
A Eco101 ainda destaca que se chover as operações serão canceladas. A concessionária também destacou que os usuários devem "redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária".

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