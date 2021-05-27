BR 101 é interditada parcialmente para desmonte de rocha em Cariacica

BR 101 é interditada para obras de desmonte de rochas em Cariacica. Crédito: Divulgação/Eco101

O trecho entre os quilômetros 292 e 293 da BR 101, localizado no município de Cariacica , será totalmente interditado no sentido Sul por cerca de 10 minutos, sempre iniciando às 15h, nesta quinta (27) e sexta-feira (28). Segundo a Eco101 – concessionária que administra a rodovia – o desmonte de rocha ocorre para dar continuidade às obras de implantação do viaduto e interseções em desnível.

A concessionária informou que a interdição é necessária por razões de segurança. O desmonte será realizado com emprego de Pyroblast (gás expansivo) para a fragmentação de rocha. Segundo o gerente de Engenharia da Eco101, Rodrigo Rodrigues, o emprego desse material se dá por questões de segurança, considerando se tratar de um trecho localizado em perímetro urbano.

Rodrigo também ressalta que, durante as operações, a pista no sentido Norte da via não sofrerá impacto. "Essas operações são programadas em etapas com o objetivo de minimizar os impactos no tráfego da rodovia", ressalta.