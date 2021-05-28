Sentido Vitória - Vila Velha

Carro bate em mureta e acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Segundo a Rodosol, concessionária que administra a via, o acidente foi registrado às 15h11 desta sexta-feira (28). O motorista foi encaminhado para  um hospital em Vitória

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 16:37

Maria Clara Leitão

Acidente Terceira Ponte
Acidente deixa um ferido na tarde desta sexta-feira (28).  Crédito: Divulgação/Rodosol
Um acidente envolvendo um carro deixou o trânsito congestionado na tarde desta sexta-feira (28) na Terceira Ponte, no sentido Vitória - Vila Velha. Imagens de câmeras da Rodosol, concessionária que administra a via, mostravam um grande acúmulo de veículos desde o início da ponte na Capital, nas proximidades da Praça do Pedágio. 
A concessionária registrou o acidente às 15h11, e informou que um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta de proteção no sentido Vila Velha. O condutor do veículo foi socorrido por uma equipe da concessionária e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde.
Em função da ocorrência, uma pista da Terceira Ponte ficou bloqueada até as 15h42. Com a interdição, um longo congestionamento se formou ao longo da ponte no sentido Vitória - Vila Velha, causando retenção no trânsito desde a Reta da Penha. Também houve impacto nas vias no entorno da ponte, como as ruas Dukla de Aguiar, Dr. Enrico de Aguiar e Clóvis Machado, na Capital.

Veja Também

Carro capota em viaduto na rodovia Darly Santos em Vila Velha

Motociclista morre em acidente com caminhão em rodovia de Cachoeiro

Motociclistas realizam protesto na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Recomendado para você

Cauã das Chagas Freitas, de 20 anos (à esquerda), e Lorran da Silva Ferreira, de 21 anos (à direita)
Polícia conclui investigação e prende suspeitos de matar homem em Vitória
Imagem de destaque
Social selling e pré-qualificação de lead: quando o fator humano faz diferença?
50 mil maços de cigarros foram apreendidos
Motorista é detido com 50 mil maços de cigarros por suspeita de descaminho em Alegre

