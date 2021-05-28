Carro bate em mureta e acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Um acidente envolvendo um carro deixou o trânsito congestionado na tarde desta sexta-feira (28) na Terceira Ponte, no sentido Vitória - Vila Velha. Imagens de câmeras da Rodosol, concessionária que administra a via, mostravam um grande acúmulo de veículos desde o início da ponte na Capital, nas proximidades da Praça do Pedágio.
A concessionária registrou o acidente às 15h11, e informou que um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta de proteção no sentido Vila Velha. O condutor do veículo foi socorrido por uma equipe da concessionária e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde.
Em função da ocorrência, uma pista da Terceira Ponte ficou bloqueada até as 15h42. Com a interdição, um longo congestionamento se formou ao longo da ponte no sentido Vitória - Vila Velha, causando retenção no trânsito desde a Reta da Penha. Também houve impacto nas vias no entorno da ponte, como as ruas Dukla de Aguiar, Dr. Enrico de Aguiar e Clóvis Machado, na Capital.