Motorista alcoolizado colide com carro de condutora sem CNH em Colatina

Uma colisão entre dois veículos deixou três pessoas feridas em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste sábado (29). De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um dos carros estava alcoolizado e a condutora do outro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O acidente ocorreu no bairro Maria das Graças. Segundo a PM, o veículo dirigido pelo motorista alcoolizado invadiu a contramão e acabou acertando o outro carro.
Com o impacto da batida, duas mulheres e uma criança de três anos tiveram ferimentos e precisaram de atendimento.
O condutor sob efeito de bebida alcoólica foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina.