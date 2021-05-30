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Acidente

Motorista alcoolizado colide com carro de condutora sem CNH em Colatina

Os  dois veículos bateram na noite deste sábado (29), no bairro Maria da Graças. Três pessoas ficaram feridas e o motorista embriagado foi encaminhado para a Delegacia

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 15:07

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

30 mai 2021 às 15:07
Colisão no bairro Maria da Graças, em Colatina
Colisão no bairro Maria da Graças, em Colatina Crédito: Leitor / A Gazeta
Uma colisão entre dois veículos deixou três pessoas feridas em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste sábado (29). De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um dos carros estava alcoolizado e a condutora do outro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O acidente ocorreu no bairro Maria das Graças. Segundo a PM, o veículo dirigido pelo motorista alcoolizado invadiu a contramão e acabou acertando o outro carro.
Colisão entre veículos em Colatina
Colisão entre veículos em Colatina Crédito: Leitor / A Gazeta
Com o impacto da batida, duas mulheres e uma criança de três anos tiveram ferimentos e precisaram de atendimento.
O condutor sob efeito de bebida alcoólica foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina.

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