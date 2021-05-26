Terra treme mais uma vez em comunidade no interior de Pancas

Tremor de terra foi registrado em Lajinha, em Pancas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

tremor de terra de magnitude 1,7 grau na escala Richter – pequeno, na avaliação de especialistas em geologia – foi registrado no município por estações da Rede Sismográfica Brasileira. Duas semanas depois, a terra voltou a tremer e assustou os moradores de Lajinha, comunidade de Pancas no Noroeste do Espírito Santo. Na tarde desta quarta-feira (26), mais precisamente às 14h02, um– pequeno, na avaliação de especialistas em geologia – foi registrado no município por estações da Rede Sismográfica Brasileira.

Morador da localidade, o metalúrgico Gilberto Nogueira relatou que o tremor desta quarta-feira (26) foi mais forte que o sentido duas semanas atrás, como confirmado pela escala, e deixou todos ainda mais assustados.

"Houve um estrondo muito forte e a terra começou a tremer por cerca de quatro segundos”, relatou Gilberto. Outros moradores contaram que paredes e muros balançaram e eles sentiram a terra tremer.