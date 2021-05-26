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Duas semanas depois

Terra treme mais uma vez em comunidade no interior de Pancas

Os moradores de Lajinha relataram que desta vez o tremor foi mais forte, porém teve uma duração menor. Tremor atingiu a magnitude 1,7 grau na escala Richter

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 19:48

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

26 mai 2021 às 19:48
Tremor de terra foi registrado em Lajinha, em Pancas
Tremor de terra foi registrado em Lajinha, em Pancas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Duas semanas depois, a terra voltou a tremer e assustou os moradores de Lajinha, comunidade de Pancas no Noroeste do Espírito Santo. Na tarde desta quarta-feira (26), mais precisamente às 14h02, um tremor de terra de magnitude 1,7 grau na escala Richter – pequeno, na avaliação de especialistas em geologia – foi registrado no município por estações da Rede Sismográfica Brasileira.
Em 12 de maio, um tremor de 1,3 grau na escala Richter, que depois foi corrigido para 1,4, foi registrado um pouco depois das 7h30 da quarta-feira (12). Na ocasião o abalo sísmico foi registrado na cidade de Águia Branca, vizinha a Pancas.
Morador da localidade, o metalúrgico Gilberto Nogueira relatou que o tremor desta quarta-feira (26) foi mais forte que o sentido duas semanas atrás, como confirmado pela escala, e deixou todos ainda mais assustados.
"Houve um estrondo muito forte e a terra começou a tremer por cerca de quatro segundos”, relatou Gilberto. Outros moradores contaram que paredes e muros balançaram e eles sentiram a terra tremer.
A Defesa Civil no município informou que registrou alguns chamados relatando a situação. O órgão destacou que apesar do susto ninguém ficou ferido e danos materiais não foram registrados.

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