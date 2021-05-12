Terra treme e assusta moradores na zona rural de Pancas

O tremor de terra foi registrado em Pancas Crédito: Heriklis Douglas

Conhecida pela tranquilidade, a comunidade de Lajinha, no interior de Pancas , no Noroeste do Espírito Santo, viveu momentos de tensão na manhã desta quarta-feira (12). A terra tremeu e assustou os moradores do local que relatam que ouviram estrondos fortes e sentiram as paredes balançando. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), a situação foi motivada por um abalo sísmico registrado na cidade vizinha de Águia Branca.

Os moradores relataram que ouviram os os barulhos fortes por volta das 7h35. Com isso, várias vezes eles sentiram os muros e paredes balançarem. A Defesa Civil no município informou que registrou alguns chamados, esteve no local e a primeira suspeita foi a detonação de rochas na mineração, mas não encontrou nenhum indício da atividade no local.

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O coordenador do órgão, Leandro Rocha, destacou que apesar do susto ninguém ficou ferido e danos materiais não foram registrados.

EPICENTRO DO TREMOR EM ÁGUIA BRANCA

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) registou o tremor em três estações diferentes: Barra de São Francisco, Rio Bananal e São João do Manteninha (MG),catalogado exatamente às 7h37, e com intensidade de 1,3 grau na Escala Richter — pouco significativo, segundo os especialistas. O evento teve seu epicentro registrado na cidade de Águia Branca, que faz limite com Pancas.