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Lajinha de Pancas

Terra treme e assusta moradores na zona rural de Pancas

De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), o abalo sísmico foi de 1,3 grau na Escala Richter, registrado na cidade vizinha de Águia Branca

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 16:28

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

12 mai 2021 às 16:28
O tremor de terra foi registrado em Pancas
O tremor de terra foi registrado em Pancas Crédito: Heriklis Douglas
Conhecida pela tranquilidade, a comunidade de Lajinha, no interior de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, viveu momentos de tensão na manhã desta quarta-feira (12). A terra tremeu e assustou os moradores do local que relatam que ouviram estrondos fortes e sentiram as paredes balançando. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), a situação foi motivada por um abalo sísmico registrado na cidade vizinha de Águia Branca. 
Os moradores relataram que ouviram os os barulhos fortes por volta das 7h35. Com isso, várias vezes eles sentiram os muros e paredes balançarem. A Defesa Civil no município informou que registrou alguns chamados, esteve no local e a primeira suspeita foi a detonação de rochas na mineração, mas não encontrou nenhum indício da atividade no local. 
Terra treme e assusta moradores na zona rural de Pancas
O coordenador do órgão, Leandro Rocha, destacou que apesar do susto ninguém ficou ferido e danos materiais não foram registrados. 

EPICENTRO DO TREMOR EM ÁGUIA BRANCA

O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) registou o tremor em três estações diferentes: Barra de São Francisco, Rio Bananal e São João do Manteninha (MG),catalogado exatamente às 7h37, e com intensidade de 1,3 grau na Escala Richter — pouco significativo, segundo os especialistas. O evento teve seu epicentro registrado na cidade de Águia Branca, que faz limite com Pancas. 
O Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), que integra a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), também confirmou o registro de um abalo sísmico com magnitude 1.3 nesta quarta-feira (12) no município de Águia Branca, no Espírito Santo, a cerca de 27 km de Pancas. Também de acordo com o monitoramento da RSBR, o evento foi registrado às 7h37.

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