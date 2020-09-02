Espírito Santo registrou 25 tremores de terra desde 2012

Quase 30 tremores foram registrados no ES desde 2012 Crédito: Observatório Sismológico da UnB

A Gazeta confirmou com especialistas que a possibilidade existe, mas não é possível ter uma precisão de quando ou se esse fenômeno da natureza vai acontecer por aqui. O que muita gente não sabe é que o Estado capixaba já registrou cerca de 25 tremores. Novos terremotos aconteceram na Bahia nesta terça-feira (1)  o que nos faz pensar ainda mais na incidência dos tremores aqui no Espírito Santo . Na última segunda-feira (31), a reportagemconfirmou com especialistas que a possibilidade existe, mas não é possível ter uma precisão de quando ou se esse fenômeno da natureza vai acontecer por aqui. O que muita gente não sabe é que o Estado capixaba já registrou cerca de 25 tremores.

Em breve entrevista, o pesquisador do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), Juraci Carvalho, fez uma busca e constatou mais de 30 tremores em um raio de 200 quilômetros considerando a Capital Vitória desde 2012.

"Se olharmos o passado na região do Espírito Santo, em um raio de 200 quilômetros de Vitória, podemos ver que desde 2012 até o momento já aconteceram 32 eventos de baixas magnitudes" Juraci Carvalho - Pesquisador

O número, pelo raio pesquisado, considera alguns eventos em Minas Gerais e Rio de Janeiro, Estados vizinhos do Espírito Santo. Em uma nova busca, a reportagem constatou que, dos 32 citados pelo pesquisador, 25 aconteceram em terras capixabas. Veja abaixo.

Juraci relembra que, se visitarmos o passado, resgatamos o tremor que aconteceu em 1955 , o maior deles, com magnitude de 6.1 a 400 quilômetros de Vitória , na Plataforma Continental. "Ou seja, sim é possível acontecer eventos dessa magnitude em qualquer parte do Brasil, mas não podemos prever suas ocorrências e localizações. Um evento de magnitude 4 pode ser sentido a algumas dezenas de quilômetros, mas com muito baixa intensidade", explicou.

"PODE ACONTECER DAQUI A MIL ANOS OU AMANHÃ"

O professor e especialista em abalos sísmicos, George Sand Leão Araújo, também do Observatório Sismológico da UnB, confirmou a hipótese de que pode acontecer no Espírito Santo um tremor igual ao maior registrado na Bahia. Ele afirma que, apesar da confirmação, não é possível precisar quando e onde o fenômeno pode aparecer por aqui.

"A ciência não consegue estimar o tamanho da possibilidade. Pode acontecer daqui a mil anos ou amanhã. É normal? Nunca é. Mas temos atividades que acontecem devido às chamadas 'regiões de fraqueza' no Brasil, que são fraturas na terra que sofrem pressão" George Sand Leão Araújo - Professor e especialista em terremotos