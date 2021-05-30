Homem morre em acidente quando voltava do supermercado em São Mateus

Carro ficou destruído após acidente Crédito: Leitor/ A Gazeta

Um homem de 54 morreu em um acidente de trânsito em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite desse sábado (29). O carro de Nilton José da Conceição foi atingido por outro veículo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu na rodovia ES 315, conhecida como estrada do Nativo. Com o trânsito interrompido, um terceiro carro acabou se envolvendo no acidente. Os ocupantes dos outros carros não tiveram ferimentos graves.

O filho da vítima, Lucas Miguel da Conceição, e um outro amigo também estavam no carro no momento do acidente, eles não tiveram ferimentos graves. Para a reportagem da TV Gazeta Norte, Lucas relatou que eles foram surpreendidos pelo outro carro, que andava com o farol alto.

Nilton José da Conceição morreu no acidente em São Mateus Crédito: Reprodução

Ele contou que eles vinham do supermercado depois que o pai fez uma compra com o pagamento do mês. Com o impacto da batida, o carro onde estava Nilton foi parar na lateral da estrada.

O homem ficou preso às ferragens, foi preciso retirar a porta para que ele pudesse ser socorrido ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas acabou morrendo depois de chegar ao Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, também em São Mateus.