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Norte do ES

Homem morre em acidente quando voltava do supermercado em São Mateus

O carro de Nilton José da Conceição foi atingido por outro veículo, quando ele passava pela rodovia ES 315, conhecida como Estrada do Nativo

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 19:07

Rosi Bredofw

Rosi Bredofw

Publicado em 

30 mai 2021 às 19:07
Carro ficou destruído após acidente
Carro ficou destruído após acidente Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um homem de 54 morreu em um acidente de trânsito em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite desse sábado (29). O carro de Nilton José da Conceição foi atingido por outro veículo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
O acidente aconteceu na rodovia ES 315, conhecida como estrada do Nativo. Com o trânsito interrompido, um terceiro carro acabou se envolvendo no acidente. Os ocupantes dos outros carros não tiveram ferimentos graves.
O filho da vítima, Lucas Miguel da Conceição, e um outro amigo também estavam no carro no momento do acidente, eles não tiveram ferimentos graves. Para a reportagem da TV Gazeta Norte, Lucas relatou que eles foram surpreendidos pelo outro carro, que andava com o farol alto.
Nilton José da Conceição morreu no acidente em São Mateus Crédito: Reprodução
Ele contou que eles vinham do supermercado depois que o pai fez uma compra com o pagamento do mês. Com o impacto da batida, o carro onde estava Nilton foi parar na lateral da estrada.
O homem ficou preso às ferragens, foi preciso retirar a porta para que ele pudesse ser socorrido ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas acabou morrendo depois de chegar ao Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, também em São Mateus.
A Polícia Civil foi acionada para saber das investigações do caso, mas disse que não tinha informações no momento. “Infelizmente, não conseguiremos ajudá-los hoje, pois a ocorrência não foi localizada no plantão vigente. Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente”, afirmou em nota.

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