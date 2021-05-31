Morte de vereador: carro é encontrado queimado e pode ter relação com o crime

Carro queimado encontrado em Presidente Kennedy pode ter relação com morte do vereador Crédito: Kennedy em Dia

A suspeita de envolvimento com o assassinato é porque o modelo do veículo queimado - Hyundai HB20 - é o mesmo citado por uma testemunha como o carro que estava seguindo o vereador no dia da morte. “O modelo do carro é o mesmo envolvido no crime”, disse o delegado Thiago Viana.

Na última sexta-feira (28), Viana já tinha dito em uma entrevista à TV Gazeta Sul que a Polícia Civil teve acesso às imagens de câmeras de segurança que indicam que o carro do vereador estava sendo seguido desde o campinho da localidade de Leonel, onde a vítima participou de uma partida de futebol.

Carro queimado encontrado em Presidente Kennedy pode ter relação com morte do vereador Crédito: Kennedy em Dia

“Uma testemunha viu um HB20 cinza chumbo emparelhando com o carro do vereador, ultrapassando e uma pessoa no banco desse carro disparou vários tiros contra o carro do vereador. Esse carro supostamente estaria seguindo o vereador desde o campo de Leonel, nós conseguimos imagens disso”, disse o delegado à reportagem da TV Gazeta Sul, nesta sexta-feira (28).

Segundo Viana, o carro encontrado nesta segunda (31) ainda estava com fumaça, indicando que o fogo tenha sido durante a madrugada e manhã. Ninguém foi detido.

POLÍCIA DESCARTA LATROCÍNIO

Na manhã desta segunda, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Foi descartada a possibilidade do crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo as investigações e testemunhas, um carro teria emparelhado o veículo em que estava a vítima e atirado", diz a nota.