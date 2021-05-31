Morte de vereador: carro é encontrado queimado e pode ter relação com o crime

Um veículo queimado foi encontrado na manhã desta segunda-feira (31), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, e pode ter relação com a morte do vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, assassinado na noite da última quinta-feira (27). O carro estava em uma estrada no interior do município, na localidade de Monte Belo, com seis marcas de tiros.
A suspeita de envolvimento com o assassinato é porque o modelo do veículo queimado - Hyundai HB20 - é o mesmo citado por uma testemunha como o carro que estava seguindo o vereador no dia da morte. “O modelo do carro é o mesmo envolvido no crime”, disse o delegado Thiago Viana.
Na última sexta-feira (28), Viana já tinha dito em uma entrevista à TV Gazeta Sul que a Polícia Civil teve acesso às imagens de câmeras de segurança que indicam que o carro do vereador estava sendo seguido desde o campinho da localidade de Leonel, onde a vítima participou de uma partida de futebol.
“Uma testemunha viu um HB20 cinza chumbo emparelhando com o carro do vereador, ultrapassando e uma pessoa no banco desse carro disparou vários tiros contra o carro do vereador. Esse carro supostamente estaria seguindo o vereador desde o campo de Leonel, nós conseguimos imagens disso”, disse o delegado à reportagem da TV Gazeta Sul, nesta sexta-feira (28).
Segundo Viana, o carro encontrado nesta segunda (31) ainda estava com fumaça, indicando que o fogo tenha sido durante a madrugada e manhã. Ninguém foi detido.
POLÍCIA DESCARTA LATROCÍNIO
Na manhã desta segunda, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Foi descartada a possibilidade do crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo as investigações e testemunhas, um carro teria emparelhado o veículo em que estava a vítima e atirado", diz a nota.
A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas", finaliza.