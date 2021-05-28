Carro cai em rio e motorista morre em Vargem Alta

Um veículo caiu no Rio Fruteiras, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (28). Duas pessoas estavam dentro do veículo e uma delas morreu. O motorista Rodoval dos Santos, de 51 anos, seguia da localidade de São Pedro sentido Pedra Branca quando saiu da estrada e caiu dentro do Rio. O carona conseguiu se salvar. O acidente foi por volta de 1h30 da madrugada.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que esteve no local do acidente, o tombamento aconteceu na localidade de Pedra Branca, próximo à Ponte de São Pedro. O trecho fica em uma estrada de chão, sem iluminação pública. As polícias Militar e Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local.
Ainda de acordo com os Bombeiros, o carro ficou com os faróis ligados, mas por estar em um local com uma profundidade considerável e totalmente submerso, os familiares foram orientados sobre a necessidade de acionar a equipe de mergulho para as buscas.
Nesta manhã (28), os profissionais de Vitória, na Capital do Estado, estiveram no local para ajudar nas buscas e depois de quase uma hora de trabalho a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar Rodoval sem vida.
A Defesa Civil de Vargem Alta chegou a ser acionada para dar apoio no local e evitar intervenções de socorro e salvamento não profissionais, que, segundo os Bombeiros, podem gerar novos acidentes.
Correção
28/05/2021 - 1:20
Após a publicação da reportagem, o Corpo de Bombeiros corrigiu a informação que havia passado. O motorista não sobreviveu ao acidente, mas sim o carona. O corpo do motorista foi encontrado. O texto e o título desta matéria foram atualizados.