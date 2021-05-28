Carro cai em rio e motorista morre em Vargem Alta

O carro ficou com os faróis ligados, mas em um local com uma profundidade considerável e totalmente submerso

Ainda de acordo com os Bombeiros, o carro ficou com os faróis ligados, mas por estar em um local com uma profundidade considerável e totalmente submerso, os familiares foram orientados sobre a necessidade de acionar a equipe de mergulho para as buscas.