Marcos Augusto Costalonga (PL) Crédito: Redes sociais

O vereador de Presidente Kennedy Sul do Espírito Santo , Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, conhecido como Marquinhos da Cooperativa, foi assassinado na noite desta quinta-feira (27). Segundo informações da Polícia Militar , o crime aconteceu por volta das 23h30 na estrada que liga as localidades de Leonel e Alegria, no interior do município. A morte foi confirmada pela Câmara de Vereadores na manhã desta sexta-feira (28).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Costalonga conduzia um veículo de cor branca e estava acompanhado da esposa, no banco carona da frente, e de um amigo, no banco traseiro, quando foi interceptado por um carro prata, com quatro ocupantes encapuzados.

O amigo da vítima relatou à PM que viu um dos quatro homens do veículo de cor prata colocar uma arma para fora do carro e anunciar um assalto no trevo de Leonel, na estrada que dá acesso à comunidade de Santa Lúcia. Neste momento, Costalonga teria acelerado para fugir, e o suspeito teria começado a efetuar disparos em direção ao lado que o condutor estava.

Vereador é assassinado a tiros no interior de Presidente Kennedy

Quando chegaram ao local, os policiais constataram que o carro do vereador estava três metros abaixo da pista. Segundo a PM, Costalonga foi encontrado sem vida dentro do veículo, junto com a esposa, que sofreu fraturas nas duas pernas, e o amigo, que fraturou a perna esquerda e o braço direito. Os dois foram levados para o Pronto Atendimento de Presidente Kennedy e encaminhados à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Procurada, a Polícia Civil informou por meio de nota que "o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Costalonga foi eleito vereador em 2020 com 356 votos, ocupando a oitava posição no pleito e garantindo uma cadeira na Casa entre os dez candidatos vitoriosos.

O QUE DIZ A CÂMARA DE PRESIDENTE KENNEDY

Por meio de nota, a Câmara de Presidente Kennedy manifestou pesar pela morte do vereador e afirmou esperar das autoridades policiais e judiciais rigorosa apuração das circunstâncias do falecimento e a punição dos responsáveis. Confira o texto na íntegra:

"A Câmara Municipal de Presidente Kennedy, ES, na pessoa de seu Presidente, lamenta profundamente o falecimento do Exmo. Sr. Vereador Marcos Augusto Costalonga, vice-presidente da Câmara Municipal, ocorrido em vinte e sete de maio, manifestando seu pesar e sua solidariedade a todos os familiares. O vereador Marcos Augusto Costalonga em sua trajetória nesta Câmara Municipal exerceu seu mandato com honestidade, independência e ética, não medindo esforços para o progresso do município e bem-estar da população, sendo o seu falecimento uma grande perda para Presidente Kennedy. Espera-se das autoridades policiais e judiciais a rigorosa apuração das circunstâncias do falecimento e a punição dos responsáveis."

PREFEITURA DECRETA LUTO DE 7 DIAS

A Prefeitura de Presidente Kennedy enviou uma nota de pesar sobre a morte. Veja na íntegra:

"É com profundo pesar que a Prefeitura de Presidente Kennedy, em nome do prefeito Dorlei Fontão da Cruz e servidores municipais, se solidariza com familiares e amigos do vereador Marcos Augusto Costalonga falecido na noite desta quinta-feira, 27 de maio de 2021.

Marcos Augusto Costalonga estava exercendo o cargo de vereador de Presidente Kennedy na Legislatura 2021 a 2024 e mesmo no início do seu primeiro mandato deixa um legado marcado pelo respeito ao próximo, amor e dedicação à família. Foram relevantes serviços prestados ao nosso município.

A Administração Municipal decreta luto oficial de sete dias, solidariza-se e manifesta condolências aos familiares."

HOMENAGENS NAS REDES SOCIAIS

Durante a manhã, vereadores do município lamentaram a morte de Costalonga. "Hoje o céu amanheceu cinza, meu luto é lamentável, meu amigo e companheiro de bancada Marcos Augusto Costalonga vá em paz", escreveu o vereador Jhonatan Mota (PSD).

"Não existe partida para aqueles que sempre permanecerá em nossos corações, meus sinceros sentimentos a todos familiares e amigos", disse o vereador Tercinho (PODE).