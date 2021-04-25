Acidente com motorista embriagado mata idosa em Presidente Kennedy, no ES

Centro de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMPK

Uma idosa de 89 anos morreu após um acidente entre dois veículos na noite de sábado (24), no bairro Santa Lúcia, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul no Espírito Santo. Um dos motoristas envolvidos na batida estava embriagado e foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 22h50. Filho da vítima, um dos motoristas contou que estava saindo da igreja com a família quando aconteceu a colisão. A mãe dele, identificada como Maria da Conceição Ribeiro Rainha, morreu, enquanto a esposa do condutor ficou ferida. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Já o teste realizado pelo motorista do outro veículo deu positivo para a presença de álcool no organismo, segundo a Polícia Militar. Ele estava com visíveis sinais de embriaguez.