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Colisão

Acidente com motorista embriagado mata idosa em Presidente Kennedy, no ES

Mulher de 89 anos saía da igreja com a família quando o carro em que estava se envolveu em uma batida. Condutor do outro veículo foi preso em flagrante por embriaguez ao volante

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2021 às 19:28
Centro de Presidente Kennedy,Litoral Sul do Estado
Centro de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMPK
Uma idosa de 89 anos morreu após um acidente entre dois veículos na noite de sábado (24), no bairro Santa Lúcia, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul no Espírito Santo. Um dos motoristas envolvidos na batida estava embriagado e foi preso em flagrante. 
De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 22h50. Filho da vítima, um dos motoristas contou que estava saindo da igreja com a família quando aconteceu a colisão. A mãe dele, identificada como Maria da Conceição Ribeiro Rainha, morreu, enquanto a esposa do condutor ficou ferida. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.
Já o teste realizado pelo motorista do outro veículo deu positivo para a presença de álcool no organismo, segundo a Polícia Militar. Ele estava com visíveis sinais de embriaguez.
A idosa chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital. O motorista alcoolizado foi levado para a Delegacia de Itapemirim, onde foi atuado em flagrante por embriaguez ao volante, e em seguida foi encaminhado para o presídio de Guarapari.

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