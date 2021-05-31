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No fim de semana

PRF recupera cinco veículos em rodovias federais do ES

Foram três ocorrências no Norte e duas no Sul. De acordo com a PRF, elas foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Judiciária dos municípios

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 11:01

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 mai 2021 às 11:01
PRF recupera cinco veículos em rodovias federais no Norte e Sul do ES Crédito: Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou cinco veículos, durante o fim de semana, em rodovias federais, em municípios do Norte e do Sul do Espírito Santo.
No Norte do Estado, em Linhares, foram recuperados um carro de passeio no Km 146 da BR 101, com restrição de furto/roubo datado no dia 1ª de maio de 2021 em Aracruz, e uma moto com restrição de furto registrada no município de Sooretama, sem data divulgada.
Na mesma região, a PRF recuperou uma caminhonete no Km 56 em São Mateus, na manhã desta segunda-feira (31). Os policiais constataram que o veículo era clonado. A placa original do automóvel possuía registro de furto de 25 de fevereiro de 2015, em São Bernardo do Campo, São Paulo. 
No Sul, uma apreensão ocorreu no Km 169 da BR 262, em Ibatiba, onde uma equipe policial efetuava ronda e abordou uma moto com ocorrência de furto de 18 de setembro de 2010, no município da Serra.
Uma outra ocorrência foi registrada no Km 181 da BR 262, em Iúna, onde agentes da PRF constataram que uma motocicleta abordada possuía uma restrição de furto, no mesmo município, datada em 22 de dezembro de 2020.
Segundo a PRF, as ocorrências foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de suas respectivas jurisdições.
PRF recupera cinco veículos em rodovias federais no Norte e Sul do ES Crédito: Divulgação

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