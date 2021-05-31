PRF recupera cinco veículos em rodovias federais do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou cinco veículos, durante o fim de semana, em rodovias federais, em municípios do Norte e do Sul do Espírito Santo.
Na mesma região, a PRF recuperou uma caminhonete no Km 56 em São Mateus, na manhã desta segunda-feira (31). Os policiais constataram que o veículo era clonado. A placa original do automóvel possuía registro de furto de 25 de fevereiro de 2015, em São Bernardo do Campo, São Paulo.
Uma outra ocorrência foi registrada no Km 181 da BR 262, em Iúna, onde agentes da PRF constataram que uma motocicleta abordada possuía uma restrição de furto, no mesmo município, datada em 22 de dezembro de 2020.
Segundo a PRF, as ocorrências foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de suas respectivas jurisdições.