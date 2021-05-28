PRF divulga resultado final de provas objetivas de concurso público

De acordo com as instruções do edital, o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

As justificativas de alteração ou anulação de gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva estarão à disposição dos candidatos a partir do dia 4 de junho de 2021. Já o resultado final do exame discursivo e a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), para a avaliação psicológica e para a apresentação de documentos, além do preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP), estão previstos para serem divulgados no dia 14 de junho de 2021.