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1.500 vagas

PRF divulga resultado final de provas objetivas de concurso público

Também foi publicada a pontuação provisória dos exames discursivos; convocação para as próximas etapas ocorre no dia 14 de junho

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 11:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 mai 2021 às 11:15
Trabalho da PRF nas estradas
Blitz educativa no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizado na BR 040. Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta sexta-feira (28) o resultado final das provas objetivas do concurso público que oferece 1.500 vagas. O documento está disponível no site do Cebraspe. Os exames foram aplicados no dia 9 de maio.
Além disso, a banca organizadora anunciou o resultado preliminar da avaliação discursiva, que ainda cabe recurso. Os candidatos terão acesso ao testes e aos espelhos de avaliação e poderão entrar com recurso contra a contagem de pontos, das 10 horas do dia 31 de maio até as 18 horas do dia 1º de junho de 2021, no site. Após este período, não serão aceitos pedidos de revisão.
De acordo com as instruções do edital, o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
As justificativas de alteração ou anulação de gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva estarão à disposição dos candidatos a partir do dia 4 de junho de 2021. Já o resultado final do exame discursivo e a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), para a avaliação psicológica e para a apresentação de documentos, além do preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP), estão previstos para serem divulgados no dia 14 de junho de 2021.
O concurso da PRF oferece 1.500 vagas e o salário é de R$ 10.357,88. A seleção registrou mais de 304 mil inscrições.

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