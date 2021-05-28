PRF divulga resultado final de provas objetivas de concurso público

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta sexta-feira (28) o resultado final das provas objetivas do concurso público que oferece 1.500 vagas. O documento está disponível no site do Cebraspe. Os exames foram aplicados no dia 9 de maio.
Além disso, a banca organizadora anunciou o resultado preliminar da avaliação discursiva, que ainda cabe recurso. Os candidatos terão acesso ao testes e aos espelhos de avaliação e poderão entrar com recurso contra a contagem de pontos, das 10 horas do dia 31 de maio até as 18 horas do dia 1º de junho de 2021, no site. Após este período, não serão aceitos pedidos de revisão.
De acordo com as instruções do edital, o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
As justificativas de alteração ou anulação de gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva estarão à disposição dos candidatos a partir do dia 4 de junho de 2021. Já o resultado final do exame discursivo e a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), para a avaliação psicológica e para a apresentação de documentos, além do preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP), estão previstos para serem divulgados no dia 14 de junho de 2021.
O concurso da PRF oferece 1.500 vagas e o salário é de R$ 10.357,88. A seleção registrou mais de 304 mil inscrições.