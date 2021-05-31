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Buenos Aires

Ciclista bate em cerca e morre em Guarapari

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, que foi acionado para a ocorrência, o rapaz bateu de bicicleta contra uma cerca e ficou inconsciente no local

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 20:59

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

31 mai 2021 às 20:59
Ciclista bate em cerca e morre em Guarapari
Ciclista bate em cerca e morre na região de Buenos Aires, em Guarapari Crédito: Google Maps
Um ciclista sofreu acidente e acabou morrendo na tarde desta segunda-feira (31), por volta das 14h40, na região de Buenos Aires, em Guarapari.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, que foi acionado para a ocorrência, o rapaz bateu de bicicleta contra uma cerca e ficou inconsciente no local. O resgate dos bombeiros foi acionado e, chegando ao local, foi constatado que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.
A Polícia Militar informou que a perícia foi acionada para o caso.
A reportagem também acionou a Polícia Civil para mais detalhes da ocorrência, mas não obteve retorno. Se mais informações forem passadas, a matéria será atualizada

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bicicleta Bombeiros ciclistas Guarapari
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