Ciclista bate em cerca e morre em Guarapari

Um ciclista sofreu acidente e acabou morrendo na tarde desta segunda-feira (31), por volta das 14h40, na região de Buenos Aires, em Guarapari.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, que foi acionado para a ocorrência, o rapaz bateu de bicicleta contra uma cerca e ficou inconsciente no local. O resgate dos bombeiros foi acionado e, chegando ao local, foi constatado que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.
A Polícia Militar informou que a perícia foi acionada para o caso.
A reportagem também acionou a Polícia Civil para mais detalhes da ocorrência, mas não obteve retorno. Se mais informações forem passadas, a matéria será atualizada