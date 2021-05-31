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Avenida Fernando Ferrari

Carro bate em canteiro e atinge dois veículos em acidente em Vitória

Condutor seguia pela avenida no sentido Serra quando bateu em uma palmeira no canteiro, invadindo a contramão, onde outros dois carros foram atingidos. Motorista alega ter sido fechado por outro veículo

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:46

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

31 mai 2021 às 17:46
Carro vai parar no canteiro central da Fernando Ferrari
Carro vai parar no canteiro central da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Internauta
Um carro foi parar no canteiro central da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (31). A ocorrência foi registrada por volta das 15h40, na altura do bairro Goiabeiras. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), por meio da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito, o condutor seguia pela avenida no sentido Serra quando bateu em uma palmeira no canteiro, invadindo a contramão, onde outros dois carros foram atingidos.
A secretaria informou ainda que a batida na palmeira foi na lateral do carro, no lado do carona, atingindo a porta e o para-brisa frontal. Segundo os agentes da Guarda Municipal, o condutor relatou que havia sido fechado por outro veículo, não identificado. Após a colisão na palmeira, a parte frontal do carro bateu em um veículo que vinha no sentido Centro. Esse também acabou batendo em um terceiro automóvel.
Agentes de Proteção Comunitária da Guarda Civil Municipal prestaram apoio até a chegada da equipe de Trânsito para realizar o atendimento após o acidente. O local foi devidamente isolado enquanto para a remoção dos carros os agentes estão trabalhando para manter a fluidez do trânsito.
Ainda conforme a Guarda, o motorista não sofreu ferimentos na colisão, por isso, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foram acionados para atender à ocorrência.
Carro vai parar no canteiro central da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória
Carro vai parar no canteiro central da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Internauta
Logo após o acidente, por volta das 16h, motoristas enfrentaram um longo congestionamento nos dois sentidos da avenida.  
Carro vai parar no canteiro central da Fernando Ferrari
Motorista perdeu controle da direção na Avenida Fernando Ferrari Crédito: Reprodução/ Colaborador A Gazeta

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