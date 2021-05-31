Carro bate em canteiro e atinge dois veículos em acidente em Vitória

Carro vai parar no canteiro central da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Internauta

Avenida Fernando Ferrari, em Um carro foi parar no canteiro central da, em Vitória , na tarde desta segunda-feira (31). A ocorrência foi registrada por volta das 15h40, na altura do bairro Goiabeiras. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), por meio da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito, o condutor seguia pela avenida no sentido Serra quando bateu em uma palmeira no canteiro, invadindo a contramão, onde outros dois carros foram atingidos.

A secretaria informou ainda que a batida na palmeira foi na lateral do carro, no lado do carona, atingindo a porta e o para-brisa frontal. Segundo os agentes da Guarda Municipal, o condutor relatou que havia sido fechado por outro veículo, não identificado. Após a colisão na palmeira, a parte frontal do carro bateu em um veículo que vinha no sentido Centro. Esse também acabou batendo em um terceiro automóvel.

Agentes de Proteção Comunitária da Guarda Civil Municipal prestaram apoio até a chegada da equipe de Trânsito para realizar o atendimento após o acidente. O local foi devidamente isolado enquanto para a remoção dos carros os agentes estão trabalhando para manter a fluidez do trânsito.

Ainda conforme a Guarda, o motorista não sofreu ferimentos na colisão, por isso, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foram acionados para atender à ocorrência.

Carro vai parar no canteiro central da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Internauta

Logo após o acidente, por volta das 16h, motoristas enfrentaram um longo congestionamento nos dois sentidos da avenida.

#CDT - Vitória: registro de ocorrência na avenida Fernando Ferrari gera lentidão nos dois sentidos, na altura de Goiabeiras (15h40). — CBN Vitória (@cbnvitoria) May 31, 2021