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Mês do outono

Junho deve começar com frio e chuva no Espírito Santo

Já no primeiro dia do mês, próxima terça-feira, uma frente fria chega ao Estado e, segundo meteorologistas, pode ser que os recordes de temperaturas mais baixas do ano sejam batidos

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 16:26

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

26 mai 2021 às 16:26
Chuva em Vitória na tarde desta quarta-feira
Frio no Espírito Santo: previsão de baixas temperaturas em junho Crédito: Fernando Madeira
Junho é tradicionalmente um dos meses mais frios do ano no Espírito Santo e em 2021 este cenário não deve ser diferente. O friozinho dos últimos dias deve se manter na próxima semana, quando começa o mês do inverno (a nova estação começa no próximo dia 21). A chegada de uma massa de ar polar que percorrerá boa parte do país pode fazer com que as temperaturas sejam ainda mais baixas e com possibilidade de chuva.
Essa é a previsão informada pela meteorologista Angela Ruiz, do Instituto Climatempo, já para os próximos dias. "Na terça-feira, dia 1º de junho, uma frente fria chega ao Espírito Santo e traz um pouco de chuva. A temperatura cai", salienta. Faltando cerca de uma semana para a virada do mês, ela explica que ainda não é possível afirmar em quais dias o frio será mais intenso no Estado, mas é bom que o capixaba esteja preparado.
A massa de ar polar começa a entrar no Brasil no domingo, 30 de maio, já provocando queda de temperatura. Porém, é entre terça e quarta-feira que o frio deve ser mais intenso, pois o centro da massa de ar polar (que é a região mais fria) estará sobre o Sul do Brasil, inibindo a formação de nuvens e favorecendo a ocorrência de ventos gelados atmosféricos para a superfície – movimento chamado de subsidência do ar.

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A região Sul será a mais influenciada pelo sistema, porém o frio será o destaque em muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. Novos recordes serão batidos e eventos de geada também serão observados em amplas áreas do Sul brasileiro, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo e também na Serra da Mantiqueira.
Para o Espírito Santo, a meteorologista explica que será possível ser observado o recorde de temperaturas mais baixas do ano em diferentes regiões, apesar de ser um cenário pouco provável. Em 2021, Vitória registrou 15,9 °C como a menor até do ano, na madrugada do último dia 11. Já na região de montanhas, a mínima foi de 7,5 °C em Domingos Martins há poucos dias.

FIM DE MAIO

Os últimos dias de maio devem se manter amenos. Nesta quinta-feira (26), o sol aparece em todo o Estado e os ventos úmidos que sopram do mar vão favorecer a entrada de umidade e a ocorrência de pancadas de chuva isoladas em todas as regiões. O volume, entretanto é pequeno e não volumoso. No dia seguinte, o tempo volta a secar e somente o Norte do ES pode registrar algumas pancadas rápidas. No fim de semana, o sol brilha forte e no Sul capixaba há chances de pancadas isoladas com raios.
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