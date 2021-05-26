Junho deve começar com frio e chuva no Espírito Santo

Frio no Espírito Santo: previsão de baixas temperaturas em junho Crédito: Fernando Madeira

Junho é tradicionalmente um dos meses mais frios do ano no Espírito Santo e em 2021 este cenário não deve ser diferente. O friozinho dos últimos dias deve se manter na próxima semana, quando começa o mês do inverno (a nova estação começa no próximo dia 21). A chegada de uma massa de ar polar que percorrerá boa parte do país pode fazer com que as temperaturas sejam ainda mais baixas e com possibilidade de chuva.

Essa é a previsão informada pela meteorologista Angela Ruiz, do Instituto Climatempo , já para os próximos dias. "Na terça-feira, dia 1º de junho, uma frente fria chega ao Espírito Santo e traz um pouco de chuva. A temperatura cai", salienta. Faltando cerca de uma semana para a virada do mês, ela explica que ainda não é possível afirmar em quais dias o frio será mais intenso no Estado, mas é bom que o capixaba esteja preparado.

A massa de ar polar começa a entrar no Brasil no domingo, 30 de maio, já provocando queda de temperatura. Porém, é entre terça e quarta-feira que o frio deve ser mais intenso, pois o centro da massa de ar polar (que é a região mais fria) estará sobre o Sul do Brasil, inibindo a formação de nuvens e favorecendo a ocorrência de ventos gelados atmosféricos para a superfície – movimento chamado de subsidência do ar.

A região Sul será a mais influenciada pelo sistema, porém o frio será o destaque em muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. Novos recordes serão batidos e eventos de geada também serão observados em amplas áreas do Sul brasileiro, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo e também na Serra da Mantiqueira.

FIM DE MAIO