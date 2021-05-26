Junho deve começar com frio e chuva no Espírito Santo

Junho é tradicionalmente um dos meses mais frios do ano no Espírito Santo e em 2021 este cenário não deve ser diferente. O friozinho dos últimos dias deve se manter na próxima semana, quando começa o mês do inverno (a nova estação começa no próximo dia 21). A chegada de uma massa de ar polar que percorrerá boa parte do país pode fazer com que as temperaturas sejam ainda mais baixas e com possibilidade de chuva.
Essa é a previsão informada pela meteorologista Angela Ruiz, do Instituto Climatempo, já para os próximos dias. "Na terça-feira, dia 1º de junho, uma frente fria chega ao Espírito Santo e traz um pouco de chuva. A temperatura cai", salienta. Faltando cerca de uma semana para a virada do mês, ela explica que ainda não é possível afirmar em quais dias o frio será mais intenso no Estado, mas é bom que o capixaba esteja preparado.
A massa de ar polar começa a entrar no Brasil no domingo, 30 de maio, já provocando queda de temperatura. Porém, é entre terça e quarta-feira que o frio deve ser mais intenso, pois o centro da massa de ar polar (que é a região mais fria) estará sobre o Sul do Brasil, inibindo a formação de nuvens e favorecendo a ocorrência de ventos gelados atmosféricos para a superfície – movimento chamado de subsidência do ar.
A região Sul será a mais influenciada pelo sistema, porém o frio será o destaque em muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. Novos recordes serão batidos e eventos de geada também serão observados em amplas áreas do Sul brasileiro, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo e também na Serra da Mantiqueira.
Para o Espírito Santo, a meteorologista explica que será possível ser observado o recorde de temperaturas mais baixas do ano em diferentes regiões, apesar de ser um cenário pouco provável. Em 2021, Vitória registrou 15,9 °C como a menor até do ano, na madrugada do último dia 11. Já na região de montanhas, a mínima foi de 7,5 °C em Domingos Martins há poucos dias.
FIM DE MAIO
Os últimos dias de maio devem se manter amenos. Nesta quinta-feira (26), o sol aparece em todo o Estado e os ventos úmidos que sopram do mar vão favorecer a entrada de umidade e a ocorrência de pancadas de chuva isoladas em todas as regiões. O volume, entretanto é pequeno e não volumoso. No dia seguinte, o tempo volta a secar e somente o Norte do ES pode registrar algumas pancadas rápidas. No fim de semana, o sol brilha forte e no Sul capixaba há chances de pancadas isoladas com raios.