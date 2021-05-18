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Colorido em volta do sol

Halo solar chama atenção no céu de Vitória; entenda o fenômeno

Anel colorido que pode aparecer em volta do sol ou da lua foi registrado em Jardim Camburi na manhã desta terça-feira (18), e já foi ocorreu outras vezes no Espírito Santo

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 14:02

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

18 mai 2021 às 14:02
Halo solar observado em Vitória nesta terça-feira (18)
Halo solar observado em Vitória nesta terça-feira (18) Crédito: Alex Barros/Clube de Astronomia ES
Um círculo colorido em volta do sol foi observado e registrado no céu de Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta terça-feira (18). O fenômeno, que chama atenção e tem um belo efeito visual, é conhecido como halo solar e é relativamente comum, já sendo registrado no Espírito Santo outras vezes
Nesta terça-feira, o fenômeno foi registrado às 10h25 por membros do Clube de Astronomia do Espírito Santo. "É um fenômeno relativamente comum, desde que as condições meteorológicas estejam ideais para ser visível", afirma Luciana Fontes, que é associada do Projeto Exoss (monitoramento de meteoros) e autora de algumas das imagens.
Halo solar observado em Vitória nesta terça-feira (18)
Halo solar observado em Vitória nesta terça-feira (17 Crédito: Luciana Fontes/Clube de Astronomia ES

COMO SE FORMA UM HALO SOLAR

Um halo solar é um anel semelhante a um arco-íris, que rodeia o sol ou a lua. Luciana explica que é necessário que as nuvens sejam finas e transparentes para ser possível observá-lo.
"É um fenômeno natural que ocorre quando existem cristais de gelo na atmosfera e a luz do sol atravessa as nuvens finas e transparentes, e é relativamente comum", esclarece.
Halo solar observado em Vitória nesta terça-feira (18)
Halo solar observado em Vitória nesta terça-feira (18) Crédito: Alex Barros/Clube de Astronomia ES
Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esse fenômeno é mais comum nas nuvens cirrostratus, que são nuvens altas (entre 6 km e 10 km de altitude) com a aparência de um véu muito fino, esbranquiçado e transparente.
"É um fenômeno ótico causado pela interação da luz solar com os cristais de gelo suspensos na atmosfera. O tipo de halo vai depender da disposição e formato dos cristais de gelo. A luz do sol é refletida e refratada pelos cristais, fazendo com que observemos um efeito tipo prisma, ou seja, é possível observar diversas cores devido à dispersão da luz solar (branca)", completa o meteorologista.
Às vezes o círculo colorido se forma por inteiro, rodeando completamente o disco solar, mas outras vezes pode aparecer só em pedaços. Isso vai depender da uniformidade da camada de nuvens altas e de como a luz do sol (ou da lua) incide na camada de nuvens.
Halo solar observado em Vitória nesta terça-feira (18)
Halo solar observado em Vitória nesta terça-feira (18) Crédito: Luciana Fontes/Clube de Astronomia ES

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