Halo solar chama atenção no céu de Vitória; entenda o fenômeno

Halo solar observado em Vitória nesta terça-feira (18) Crédito: Alex Barros/Clube de Astronomia ES

Nesta terça-feira, o fenômeno foi registrado às 10h25 por membros do Clube de Astronomia do Espírito Santo. "É um fenômeno relativamente comum, desde que as condições meteorológicas estejam ideais para ser visível", afirma Luciana Fontes, que é associada do Projeto Exoss (monitoramento de meteoros) e autora de algumas das imagens.

Halo solar observado em Vitória nesta terça-feira (17 Crédito: Luciana Fontes/Clube de Astronomia ES

COMO SE FORMA UM HALO SOLAR

Um halo solar é um anel semelhante a um arco-íris, que rodeia o sol ou a lua. Luciana explica que é necessário que as nuvens sejam finas e transparentes para ser possível observá-lo.

"É um fenômeno natural que ocorre quando existem cristais de gelo na atmosfera e a luz do sol atravessa as nuvens finas e transparentes, e é relativamente comum", esclarece.

Halo solar observado em Vitória nesta terça-feira (18) Crédito: Alex Barros/Clube de Astronomia ES

Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , esse fenômeno é mais comum nas nuvens cirrostratus, que são nuvens altas (entre 6 km e 10 km de altitude) com a aparência de um véu muito fino, esbranquiçado e transparente.

"É um fenômeno ótico causado pela interação da luz solar com os cristais de gelo suspensos na atmosfera. O tipo de halo vai depender da disposição e formato dos cristais de gelo. A luz do sol é refletida e refratada pelos cristais, fazendo com que observemos um efeito tipo prisma, ou seja, é possível observar diversas cores devido à dispersão da luz solar (branca)", completa o meteorologista.

Às vezes o círculo colorido se forma por inteiro, rodeando completamente o disco solar, mas outras vezes pode aparecer só em pedaços. Isso vai depender da uniformidade da camada de nuvens altas e de como a luz do sol (ou da lua) incide na camada de nuvens.