Fenômeno: halo solar se forma no céu de Guarapari

Halo solar que se formou em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta

A Gazeta, que foi atrás de respostas e acionou o Um fenômeno se formou em volta do sol no céu de Guarapari , na Grande Vitória , no início da tarde desta sexta-feira (18). Moradores registraram imagens e enviaram à reportagem de, que foi atrás de respostas e acionou o Instituto Climatempo

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Segundo informações da meteorologista Josélia Pegorim, o fenômeno é conhecido como halo solar. Este, segundo ela, é um dos fenômenos ópticos da atmosfera e pode se formar também ao redor da lua cheia recebendo o nome de halo lunar.

O halo solar (ou lunar) se parece com um arco-íris ao redor do sol. Às vezes o círculo colorido se forma por inteiro, rodeando completamente o disco solar, mas outras vezes pode aparecer só em pedaços. "Isto depende um pouco da uniformidade da camada de nuvens altas e de como a luz do sol (ou da lua) incide na camada de nuvens", explicou.

Ainda de acordo com a especialista, a nuvem do tipo alta (entre 6km e 10km de altitude) que permite a formação do halo solar é chamada de cirrustratus e parece um fino véu esbranquiçado envolvendo completamente o sol ou a lua. Estas nuvens são formadas por pequeninos cristais de gelo com forma de hexágono (seis lados).

Quando os raios solares encontram estes cristais, ocorre o fenômeno físico da refração. Os cristais de gelo funcionam como prismas e fazem a separação da luz branca em diversas cores.

Em algumas situações, a presença do halo solar (ou lunar) pode anteceder um temporal porque é comum surgir muita nebulosidade alta antes da chegada das nuvens carregadas que provocam a chuva forte, com raios e rajadas de vento. "Porém, muitas nuvens altas também podem surgir quando ocorre forte divergência de ventos nos níveis mais elevados da atmosfera", finalizou Josélia.