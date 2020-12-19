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Arco-íris em volta do sol?

Fenômeno: halo solar se forma no céu de Guarapari

A meteorologista Josélia Pegorim, do Instituto Climatempo, explicou minunciosamente como e por que o fenômeno se forma; entenda

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 21:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 21:17
Halo solar se forma em Guarapari
Halo solar que se formou em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta
Um fenômeno se formou em volta do sol no céu de Guarapari, na Grande Vitória, no início da tarde desta sexta-feira (18). Moradores registraram imagens e enviaram à reportagem de A Gazeta, que foi atrás de respostas e acionou o Instituto Climatempo.
Segundo informações da meteorologista Josélia Pegorim, o fenômeno é conhecido como halo solar. Este, segundo ela, é um dos fenômenos ópticos da atmosfera e pode se formar também ao redor da lua cheia recebendo o nome de halo lunar.
O halo solar (ou lunar) se parece com um arco-íris ao redor do sol. Às vezes o círculo colorido se forma por inteiro, rodeando completamente o disco solar, mas outras vezes pode aparecer só em pedaços. "Isto depende um pouco da uniformidade da camada de nuvens altas e de como a luz do sol (ou da lua) incide na camada de nuvens", explicou.

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Ainda de acordo com a especialista, a nuvem do tipo alta (entre 6km e 10km de altitude) que permite a formação do halo solar é chamada de cirrustratus e parece um fino véu esbranquiçado envolvendo completamente o sol ou a lua. Estas nuvens são formadas por pequeninos cristais de gelo com forma de hexágono (seis lados).
Quando os raios solares encontram estes cristais, ocorre o fenômeno físico da refração. Os cristais de gelo funcionam como prismas e fazem a separação da luz branca em diversas cores.
Em algumas situações, a presença do halo solar (ou lunar) pode anteceder um temporal porque é comum surgir muita nebulosidade alta antes da chegada das nuvens carregadas que provocam a chuva forte, com raios e rajadas de vento. "Porém, muitas nuvens altas também podem surgir quando ocorre forte divergência de ventos nos níveis mais elevados da atmosfera", finalizou Josélia.
Halo solar se forma em Guarapari
Halo solar se forma em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta

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