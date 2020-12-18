Calor e chuva: tempo instável no último fim de semana da primavera no ES

Barco navegando na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A estação mais quente do ano está para começar, mas antes do verão chegar em definitivo, a primavera vai se despedir com um tempinho instável e algumas pancadas de chuva . O fim de semana do capixaba deve ser de temperaturas altas, com calor que pode se transformar em chuva em alguns momentos.

Na Grande Vitória, o sábado será de sol com previsão de chuva à noite. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Não chove nas regiões Norte e Noroeste, onde os termômetros vão ficar entre 23 °C e 36 °C.

DOMINGO ABAFADO NO ES

O domingo será de tempo abafado no Espírito Santo. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas pela combinação do calor e da umidade do ar provocam pancadas de chuvas com trovoadas em pontos isolados de todo o Estado. A chance de chuva é menor no litoral capixaba.

A temperatura vai variar pouco entre uma região e outra, e a sensação de calor deve predominar. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C. Na Região Sul a máxima pode chegar a 36 °C, enquanto na Região Serrana os termômetros vão ficar entre 23 °C e 31 °C.

As regiões Norte e Noroeste, onde não chove no sábado, podem enfrentar pancadas de chuvas com trovoadas no domingo (20). Os termômetros devem ficar entre 25 °C e 35 °C.

VERÃO COMEÇA NA SEGUNDA