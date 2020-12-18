Calor e chuva: tempo instável no último fim de semana da primavera no ES

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado (19) será de instabilidade no Espírito Santo. A previsão é de chuva rápida no litoral do Estado pela manhã e tempo aberto nos demais horários. Na Região Sul e em trechos da Região Serrana devem acontecer pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Já na Grande Vitória, chuva passageira e algumas rajadas de vento durante a noite. Não chove nas demais áreas.
Na Grande Vitória, o sábado será de sol com previsão de chuva à noite. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.
Na Região Sul, que já sofreu com as chuvas nos últimos dias, o tempo abafado pode provocar pancadas de chuva a partir da tarde. A temperatura vai variar entre 22 °C e 36 °C. O tempo abafado também pode trazer chuva com trovoadas para parte da Região Serrana, onde os termômetros vão ficar entre 22 °C e 32 °C. Há previsão de chuva à noite na região das "três Santas": Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.
Não chove nas regiões Norte e Noroeste, onde os termômetros vão ficar entre 23 °C e 36 °C.
DOMINGO ABAFADO NO ES
O domingo será de tempo abafado no Espírito Santo. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas pela combinação do calor e da umidade do ar provocam pancadas de chuvas com trovoadas em pontos isolados de todo o Estado. A chance de chuva é menor no litoral capixaba.
A temperatura vai variar pouco entre uma região e outra, e a sensação de calor deve predominar. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C. Na Região Sul a máxima pode chegar a 36 °C, enquanto na Região Serrana os termômetros vão ficar entre 23 °C e 31 °C.
As regiões Norte e Noroeste, onde não chove no sábado, podem enfrentar pancadas de chuvas com trovoadas no domingo (20). Os termômetros devem ficar entre 25 °C e 35 °C.
VERÃO COMEÇA NA SEGUNDA
Na segunda-feira (21), data em que marca o início do verão no Hemisfério Sul, o tempo segue instável no Espírito Santo. O tempo deve seguir assim, com previsão de pancadas de chuva até a véspera do Natal.
De acordo com o Incaper, o verão se caracteriza pelas altas temperaturas, chuvas abundantes e dias mais longos que as noites. Neste período, ocorrem mudanças rápidas nas condições do tempo - associadas a alta taxa de umidade e ao calor durante o dia -, o que favorece a formação de nuvens e chuvas de forte intensidade. Essas chuvas ocorrem normalmente no período da tarde e da noite, muitas vezes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.