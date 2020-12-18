Veja o que funciona nos feriados de Natal e réveillon no ES

O comércio funcionará em horário estendido nas lojas, shoppings, supermercados e outros setores já a partir do próximo final de semana Crédito: Carlos Alberto Silva

O fim de ano se aproxima e com a chegada das datas festivas como o Natal réveillon , comércios, repartições públicas, prefeituras e bancos já se acertam para ajustar o funcionamento e o atendimento ao público nesta reta final de 2020. Já a partir deste domingo (20), alguns supermercados da Grande Vitória e também no interior do Espírito Santo funcionarão em horário especial.

publicou nesta sexta-feira (18) o decreto que determina ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro. Confira abaixo a lista com os horários para os respectivos setores: Devido à pandemia do novo coronavírus , alguns setores  especialmente as prefeituras  ainda aguardam por medidas relacionadas à Covid-19 (atualização do mapa de risco que é divulgado pelo governo do Estado, por exemplo) para divulgarem os atendimentos que serão mantidos à população e também a decretação de ponto facultativo para os servidores. Já o governo do Estado publicou nesta sexta-feira (18) o decreto que determina ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro

Os shoppings da Grande Vitória já estão há semanas com a decoração natalina Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

CENTROS COMERCIAIS

Shopping Vitória

24/12

Lojas e stands: 9h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

25/12 (Natal)

Lojas e stands: fechado

Alimentação: 11h às 16h

De 26 a 30/12

Lojas e stands: funcionamento normal (10h às 22h)

Alimentação: mesma condição do horário de 1 a 23/12

31/12

Lojas e Stands: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

01/01

Lojas e stands: fechado

Alimentação: 11h às 16h

Cinemas e eventos: funcionamento conforme horários das sessões

Centro Médico e Odontológico: conforme definido pela operação. Informações: (27) 3182-1000

Academia: conforme definido pela operação. Informações: (27) 3010-3277

Shopping Praia da Costa

24/12

Lojas e Stands: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

25/12 (Natal)

Lojas e Stands: fechado

Alimentação: 11h às 22h

26/12

Funcionamento normal

27/12 (domingo)

Lojas e Stands: 13h às 21h

Alimentação: das 11h às 16h

De 28/12 a 30/12

Lojas e Stands: 10h às 22h

Alimentação: 10h às 22h

31/12

Lojas e Stands: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

01/01

Lojas e Stands: fechado

Alimentação: 11h às 22h

Shopping Vila Velha

24/12

Lojas e Stands: 10h às 18h

Alimentação: 10h às 18h

25/12 (Natal)

Lojas e Stands: fechado

Alimentação: 11h às 22h

De 26 a 30/12

Lojas e Stands: 10h às 22h e 14h às 22h (domingo)

Alimentação: 10h às 22h (segunda a quarta), 10h às 23h (quinta ao sábado) e 11h às 22h (domingo)

31/12

Lojas e Stands: 10h às 18h

Alimentação: 10h às 18h

01/01

Lojas e Stands: fechado

Alimentação: 11h às 22h (facultativo)

Boulevard Shopping Vila Velha

24/12

Lojas e quiosques: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

Lazer: 10h às 19h

25/12

Lojas e quiosques: Fechado

Alimentação: 11h às 22h

Lazer: 11h às 22h

26/12 a 30/12

De segunda-feira a sábado:

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 10h às 22h

Lazer: 10h às 22h

27/12 (domingo)

De segunda-feira à sábado:

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação: 11h às 16h

*No domingo, a praça de alimentação poderá operar com drive-thru e delivery após o horário de funcionamento.

Lazer: 13h às 21h

31/12

Lojas e quiosques: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

Lazer: 10h às 19h

01/01

Lojas e quiosques: Fechado

Alimentação: 11h às 22h

Lazer: 11h às 22h

Extrabom: Segunda ao sábado: 10h às 22h | Domingo 11h às 22h

Cinema: De acordo com a programação do site

Shopping Moxuara (Cariacica)

24/12

Lojas e Stands: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

25/12 (Natal)

Lojas e Stands: fechado

Alimentação: 11h às 22h

De 26 a 30/12

Lojas e Stands: 10h às 22h e 13h às 21h (domingo)

Alimentação: 10h às 22h e 11h às 16h (domingo)

31/12

Lojas e Stands: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

01/01

Lojas e Stands: fechado

Alimentação: 11h às 22h

Shopping Montserrat (Serra)

24/12

Lojas e Stands: 9h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

25/12 (Natal)

Lojas e Stands: fechado

Alimentação: 10h às 22h

De 26 e 27/12

Lojas e Stands: 12h às 21h

Alimentação: 11h às 16h

31/12

Lojas e Stands: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

01/01

Lojas e Stands: fechado

Alimentação: 10h às 22h

GLÓRIA (VILA VELHA)

Tradicional ponto de comércio de Vila Velha, o Polo de Confecções da Glória, também está com horários diferenciados neste final de ano. Durante todo o mês de dezembro, as lojas abrem aos domingos, das 9 às 16h. Confira os horários para as datas festivas:

24/12 - 9h às 18h

- 9h às 18h 25/12 - fechado

- fechado 30/12 - 9h às 18h

- 9h às 18h 31/12 - 9h às 18h

- 9h às 18h 01/01 - fechado

Os supermercados também estão com programação e atendimento e horários especiais neste fim de ano Crédito: Pixabay

SUPERMERCADOS

Algumas redes atacadistas e varejistas ainda não definiram os horários de funcionamento das lojas. Abaixo estão listados os comércios que já têm definição em relação ao atendimento ao público para o período festivo.

São José e São José Express

20/12 (domingo): Todas as lojas funcionam em horário especial das 9 às 18h

Todas as lojas funcionam em horário especial das 9 às 18h 24/12 : Todas as lojas funcionam das 8 às 19h

: Todas as lojas funcionam das 8 às 19h 25/12: Fechado

Fechado 31/12 : Todas as lojas funcionam das 8 às 19h

: Todas as lojas funcionam das 8 às 19h 01/01: Fechado

Extrabom

20/12 (domingo): exceto em Colatina, todos os supermercados da rede funcionam até as 18h, com exceção das lojas no Boulevard Shopping Vila Velha, às 21h, e Guarapari, às 20h. A unidade de Jacaraípe abre às 7h, as demais às 8h

exceto em Colatina, todos os supermercados da rede funcionam até as 18h, com exceção das lojas no Boulevard Shopping Vila Velha, às 21h, e Guarapari, às 20h. A unidade de Jacaraípe abre às 7h, as demais às 8h 24/12: todas as unidades funcionarão até às 20h. Exceto as lojas de (Feu Rosa, Colatina, São Silvano, Serra Dourada Serra Centro, Glória, Laranjeiras Centro, São Mateus - Centro e BR 101, que funcionarão até as 19h

todas as unidades funcionarão até às 20h. Exceto as lojas de (Feu Rosa, Colatina, São Silvano, Serra Dourada Serra Centro, Glória, Laranjeiras Centro, São Mateus - Centro e BR 101, que funcionarão até as 19h 25/12: Fechado

Fechado 26/12: devido ao feriado municipal na Serra, as lojas abrirão de 8h às 18h, exceto a unidade de São Diogo II, que vai até às 20h.

devido ao feriado municipal na Serra, as lojas abrirão de 8h às 18h, exceto a unidade de São Diogo II, que vai até às 20h. 27/12 (domingo): funcionamento idêntico ao domingo anterior (20/12), exceto em São Mateus devido ao feriado municipal. Na cidade o atendimento será das 8 às 18h.

funcionamento idêntico ao domingo anterior (20/12), exceto em São Mateus devido ao feriado municipal. Na cidade o atendimento será das 8 às 18h. 31/12: funcionamento idêntico ao do dia 24/12

funcionamento idêntico ao do dia 24/12 01/01: fechado

Extraplus

20/12 (domingo): lojas funcionando das 8h às 18h

lojas funcionando das 8h às 18h 24/12: lojas funcionando a partir das 7h (Praia da Costa e Jardim da Penha) até às 20h.

lojas funcionando a partir das 7h (Praia da Costa e Jardim da Penha) até às 20h. 25/12: fechado

fechado 27/12: lojas funcionando das 8h às 18h

lojas funcionando das 8h às 18h 31/12: Igual ao dia 24/12

Igual ao dia 24/12 01/01: fechado

Atacado Vem (Serra e Guarapari)

Do dia 14/12 ao dia 20/02/2021: as unidades funcionam de segunda a sábado das 7 às 22h e nos domingos das 8 às 18h

as unidades funcionam de segunda a sábado das 7 às 22h e nos domingos das 8 às 18h Nos dias 24/12 e 31/12: atendimento será até às 20h

atendimento será até às 20h 25/12 e 01/01: não haverá expediente

Perim

24/12: todas as unidades da rede funcionam das 8 às 19h

todas as unidades da rede funcionam das 8 às 19h 25/12: fechado

fechado O Grupo Perim ainda não definiu como será o atendimento para os dias 31/12 e 01/01

OK Superatacado

20/12 (domingo): lojas de Laranjeiras (Serra), Brisamar e Aribiri (Vila Velha), Maracanã (Cariacica) e Reta da Penha (Vitória), funcionam das 8 às 18h. A unidade de Moxuara (Cariacica), atende das 9 às 18h. A loja de Linhares não abre neste dia

lojas de Laranjeiras (Serra), Brisamar e Aribiri (Vila Velha), Maracanã (Cariacica) e Reta da Penha (Vitória), funcionam das 8 às 18h. A unidade de Moxuara (Cariacica), atende das 9 às 18h. A loja de Linhares não abre neste dia De 21/12 a 23/12: todas as lojas abertas das 8 às 22h

todas as lojas abertas das 8 às 22h 24/12: todas as lojas abertas das 8 às 20h

todas as lojas abertas das 8 às 20h 25/12: fechado

fechado 26/12: todas as lojas abertas das 8 às 20h

todas as lojas abertas das 8 às 20h 27/12: funcionamento igual ao dia 20/12

funcionamento igual ao dia 20/12 De 28/12 a 30/12 : todas as lojas abertas das 8 às 20h

: todas as lojas abertas das 8 às 20h 31/12 : todas as lojas abertas das 8 às 20h

: todas as lojas abertas das 8 às 20h 01/01: Fechado

Carrefour

De 18/12 a 23/12: das 8h às 23h

das 8h às 23h 24/12: das 8h às 18h

das 8h às 18h 25/12: fechado

fechado De 26/12 a 30/12: das 8h às 22h

das 8h às 22h 31/12: das 8h às 18h

Os bancos não abrem nos dias 25, 30, 31 e 01/01. os caixas eletrônicos são opções para serviços bancários nestas datas Crédito: Fernando Madeira

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o expediente bancário no Espírito Santo ocorrerá da seguinte forma:

24/12: funcionamento das 9 às 11h

funcionamento das 9 às 11h 25/12: fechado

fechado De 28 a 30/12: atendimento normal

atendimento normal 31/12: fechado

fechado 01/01: fechado

GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURAS

O governo do Espírito Santo decretou, no Diário Oficial desta sexta-feira (18), ponto facultativo nas vésperas de Natal e ano-novo. De acordo com o decreto assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB), não haverá expediente nos órgãos da administração direta (secretarias) e nas entidades da administração indireta do Poder Executivo estadual nos dias 24 e 31 de dezembro. Estão mantidos os serviços essenciais que tenham funcionamento ininterrupto (hospitais e polícias) ou em regime de escala.

O governo do Estado decretou ponto facultativo nas vésperas de Natal e ano-novo Crédito: Carlos Alberto Silva

Em relação às prefeituras, as cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra já definiram como será o atendimento à população nas datas festivas e o expediente administrativo.

Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória terá ponto facultativo nos dias 24 e 31 (quintas-feiras), vésperas dos feriados de Natal e réveillon, respectivamente. Nesses dias, a administração municipal manterá serviços funcionando em esquema de plantão, como Pronto-Atendimentos (PA), Defesa Civil e Guarda Municipal.

156 Online - Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito on-line no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas.

- Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito on-line no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas. Defesa Civil - O órgão faz plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

- O órgão faz plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Guarda Municipal - Os agentes da Guarda Municipal vão trabalhar em regime de plantão e podem ser acionados por meio do telefone 190.

- Os agentes da Guarda Municipal vão trabalhar em regime de plantão e podem ser acionados por meio do telefone 190.

Disque-Silêncio - Funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. Das 8 às 22 horas, pode ser acionado pelo Fala Vitória 156. Fora desse horário, pelo 156 Online ou aplicativo Vitória Online.

- Funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. Das 8 às 22 horas, pode ser acionado pelo Fala Vitória 156. Fora desse horário, pelo 156 Online ou aplicativo Vitória Online.

Limpeza - Os garis farão os serviços de varrição, limpeza e coleta de lixo residencial normalmente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, assim como em 1º de janeiro.

- Os garis farão os serviços de varrição, limpeza e coleta de lixo residencial normalmente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, assim como em 1º de janeiro.

Saúde - O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro.

Prefeitura de Vila Velha

Em Vila Velha, o expediente nos dias 24 e 31 de dezembro será encerrado ao meio-dia. Porém, diversos serviços essenciais estarão em pleno funcionamento, são eles:

Serviços Urbanos  a coleta de lixo será feita normalmente

 a coleta de lixo será feita normalmente Saúde - Os prontos-atendimentos da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente, em regime de 24 horas.

- Os prontos-atendimentos da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente, em regime de 24 horas. Defesa Civil - equipes estarão de plantão. Registros podem ser feitos pelo 162.

- equipes estarão de plantão. Registros podem ser feitos pelo 162. Guarda Municipal - Plantão: 3219-9929.

- Plantão: 3219-9929. Robô Plantão Coronavírus - (27) 99802-5324 (WhatsApp).

- (27) 99802-5324 (WhatsApp). Ouvidoria Municipal - telefone: 162 ou pelo portal da prefeitura.

- telefone: 162 ou pelo portal da prefeitura. Disque Silêncio - A fiscalização pode ser acionada por meio da Ouvidoria 162 99717-5012.

- A fiscalização pode ser acionada por meio da Ouvidoria 162 99717-5012. Assistência Social - Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223/ 99717-5012.

- Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223/ 99717-5012. Serviço funerário - 99717-0868.

- 99717-0868. Abrigos - Bom Samaritano (Santa Rita) - 3391-5044.

Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informou que apenas os serviços essenciais serão mantidos nos feriados de Natal e ano-novo. Também não haverá expediente administrativo nestas datas. Os dias 24 e 31 próximos estão definidos como ponto facultativo.

O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 18h. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica.

Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19. Já as Unidades de Saúde estarão fechadas.

A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus estará atendendo o cidadão das 8h às 16h. O telefone é: 3354-5635.

A Defesa Civil estará de plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) atenderá somente o Auxílio Funeral, os números são: 98148-0334 e 98148-0332 .

O Serviço de Abordagem Social funcionará das 9h às 16h. O número do plantão é 98875-1261.

Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra ainda não definiu sobre o expediente nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados nacionais, os serviços essenciais funcionam normalmente.