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Veja o que funciona nos feriados de Natal e réveillon no ES

O governo do Estado, prefeituras da Grande Vitória, shoppings, bancos e supermercados já definiram como será o atendimento ao público nesta reta final do ano. Veja a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 11:05

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 11:05

Movimentação no comércio de rua da Glória na Black Friday 2020
O comércio funcionará em horário estendido nas lojas, shoppings, supermercados e outros setores já a partir do próximo final de semana Crédito: Carlos Alberto Silva
O fim de ano se aproxima e com a chegada das datas festivas como o Natal e réveillon, comércios, repartições públicas, prefeituras e bancos já se acertam para ajustar o funcionamento e o atendimento ao público nesta reta final de 2020. Já a partir deste domingo (20), alguns supermercados da Grande Vitória e também no interior do Espírito Santo funcionarão em horário especial.

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Devido à pandemia do novo coronavírus, alguns setores  especialmente as prefeituras  ainda aguardam por medidas relacionadas à Covid-19 (atualização do mapa de risco que é divulgado pelo governo do Estado, por exemplo) para divulgarem os atendimentos que serão mantidos à população e também a decretação de ponto facultativo para os servidores. Já o governo do Estado publicou nesta sexta-feira (18) o decreto que determina ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro. Confira abaixo a lista com os horários para os respectivos setores:
Shopping Vitória
Os shoppings da Grande Vitória já estão há semanas com a decoração natalina Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

CENTROS COMERCIAIS

Shopping Vitória

  • 24/12
  • Lojas e stands: 9h às 19h
  • Alimentação: 10h às 19h
  • 25/12 (Natal) 
  • Lojas e stands: fechado
  • Alimentação: 11h às 16h
  • De 26 a 30/12
  • Lojas e stands: funcionamento normal (10h às 22h)
  • Alimentação: mesma condição do horário de 1 a 23/12
  • 31/12
  • Lojas e Stands: 10h às 19h
  • Alimentação: 10h às 19h
  • 01/01
  • Lojas e stands: fechado
  • Alimentação: 11h às 16h
  • Cinemas e eventos: funcionamento conforme horários das sessões
  • Centro Médico e Odontológico: conforme definido pela operação. Informações: (27) 3182-1000
  • Academia: conforme definido pela operação. Informações: (27) 3010-3277

Shopping Praia da Costa

  • 24/12
  • Lojas e Stands: 10h às 19h
  • Alimentação: 10h às 19h
  • 25/12 (Natal) 
  • Lojas e Stands: fechado
  • Alimentação: 11h às 22h
  • 26/12
  • Funcionamento normal
  • 27/12 (domingo)
  • Lojas e Stands: 13h às 21h
  • Alimentação: das 11h às 16h
  • De 28/12 a 30/12
  • Lojas e Stands: 10h às 22h
  • Alimentação: 10h às 22h
  • 31/12
  • Lojas e Stands: 10h às 19h
  • Alimentação: 10h às 19h
  • 01/01
  • Lojas e Stands: fechado
  • Alimentação: 11h às 22h

Shopping Vila Velha

  • 24/12
  • Lojas e Stands: 10h às 18h
  • Alimentação: 10h às 18h
  • 25/12 (Natal) 
  • Lojas e Stands: fechado
  • Alimentação: 11h às 22h
  • De 26 a 30/12
  • Lojas e Stands: 10h às 22h e 14h às 22h (domingo)
  • Alimentação: 10h às 22h (segunda a quarta), 10h às 23h (quinta ao sábado) e 11h às 22h (domingo)
  • 31/12
  • Lojas e Stands: 10h às 18h
  • Alimentação: 10h às 18h
  • 01/01
  • Lojas e Stands: fechado
  • Alimentação: 11h às 22h (facultativo)

Boulevard Shopping Vila Velha

  • 24/12
  • Lojas e quiosques: 10h às 19h
  • Alimentação: 10h às 19h
  • Lazer: 10h às 19h
  • 25/12
  • Lojas e quiosques: Fechado
  • Alimentação: 11h às 22h
  • Lazer: 11h às 22h
  • 26/12 a 30/12
  • De segunda-feira a sábado: 
  • Lojas e Quiosques: 10h às 22h
  • Alimentação: 10h às 22h
  • Lazer: 10h às 22h
  • 27/12 (domingo)
  • De segunda-feira à sábado: 
  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Alimentação: 11h às 16h
  • *No domingo, a praça de alimentação poderá operar com drive-thru e delivery após o horário de funcionamento.
  • Lazer: 13h às 21h
  • 31/12
  • Lojas e quiosques: 10h às 19h
  • Alimentação: 10h às 19h
  • Lazer: 10h às 19h
  • 01/01
  • Lojas e quiosques: Fechado
  • Alimentação: 11h às 22h
  • Lazer: 11h às 22h
  • Extrabom: Segunda ao sábado: 10h às 22h | Domingo 11h às 22h
  • Cinema: De acordo com a programação do site

Shopping Moxuara (Cariacica)

  • 24/12
  • Lojas e Stands: 10h às 19h
  • Alimentação: 10h às 19h
  • 25/12 (Natal) 
  • Lojas e Stands: fechado
  • Alimentação: 11h às 22h
  • De 26 a 30/12
  • Lojas e Stands: 10h às 22h e 13h às 21h (domingo)
  • Alimentação: 10h às 22h e 11h às 16h (domingo)
  • 31/12
  • Lojas e Stands: 10h às 19h
  • Alimentação: 10h às 19h
  • 01/01
  • Lojas e Stands: fechado
  • Alimentação: 11h às 22h

Shopping Montserrat (Serra)

  • 24/12
  • Lojas e Stands: 9h às 19h
  • Alimentação: 10h às 19h
  • 25/12 (Natal) 
  • Lojas e Stands: fechado
  • Alimentação: 10h às 22h
  • De 26 e 27/12
  • Lojas e Stands: 12h às 21h
  • Alimentação: 11h às 16h 
  • 31/12
  • Lojas e Stands: 10h às 19h
  • Alimentação: 10h às 19h
  • 01/01
  • Lojas e Stands: fechado
  • Alimentação: 10h às 22h

GLÓRIA (VILA VELHA)

Tradicional ponto de comércio de Vila Velha, o Polo de Confecções da Glória, também está com horários diferenciados neste final de ano. Durante todo o mês de dezembro, as lojas abrem aos domingos, das 9 às 16h. Confira os horários para as datas festivas:
  • 24/12 - 9h às 18h 
  • 25/12 - fechado
  • 30/12 - 9h às 18h 
  • 31/12 - 9h às 18h
  • 01/01 - fechado
Supermercado, compras
Os supermercados também estão com programação e atendimento e horários especiais neste fim de ano Crédito: Pixabay

SUPERMERCADOS

Algumas redes atacadistas e varejistas ainda não definiram os horários de funcionamento das lojas. Abaixo estão listados os comércios que já têm definição em relação ao atendimento ao público para o período festivo.

São José e São José Express

  • 20/12 (domingo): Todas as lojas funcionam em horário especial das 9 às 18h
  • 24/12: Todas as lojas funcionam das 8 às 19h
  • 25/12: Fechado
  • 31/12: Todas as lojas funcionam das 8 às 19h
  • 01/01: Fechado

Extrabom

  • 20/12 (domingo): exceto em Colatina, todos os supermercados da rede funcionam até as 18h, com exceção das lojas no Boulevard Shopping Vila Velha, às 21h, e Guarapari, às 20h. A unidade de Jacaraípe abre às 7h, as demais às 8h
  • 24/12: todas as unidades funcionarão até às 20h. Exceto as lojas de (Feu Rosa, Colatina, São Silvano, Serra Dourada Serra Centro, Glória, Laranjeiras Centro, São Mateus - Centro e BR 101, que funcionarão até as 19h
  • 25/12: Fechado
  • 26/12: devido ao feriado municipal na Serra, as lojas abrirão de 8h às 18h, exceto a unidade de São Diogo II, que vai até às 20h.
  • 27/12 (domingo): funcionamento idêntico ao domingo anterior (20/12), exceto em São Mateus devido ao feriado municipal. Na cidade o atendimento será das 8 às 18h.
  • 31/12: funcionamento idêntico ao do dia 24/12
  • 01/01: fechado

Extraplus

  • 20/12 (domingo): lojas funcionando das 8h às 18h
  • 24/12: lojas funcionando a partir das 7h (Praia da Costa e Jardim da Penha) até às 20h.
  • 25/12: fechado
  • 27/12: lojas funcionando das 8h às 18h
  • 31/12: Igual ao dia 24/12
  • 01/01: fechado

Atacado Vem (Serra e Guarapari)

  • Do dia 14/12 ao dia 20/02/2021: as unidades funcionam de segunda a sábado das 7 às 22h e nos domingos das 8 às 18h
  • Nos dias 24/12 e 31/12: atendimento será até às 20h
  • 25/12  e 01/01: não haverá expediente

Perim

  • 24/12: todas as unidades da rede funcionam das 8 às 19h
  • 25/12: fechado
  • O Grupo Perim ainda não definiu como será o atendimento para os dias 31/12 e 01/01

OK Superatacado

  • 20/12 (domingo): lojas de Laranjeiras (Serra), Brisamar e Aribiri (Vila Velha), Maracanã (Cariacica) e Reta da Penha (Vitória), funcionam das 8 às 18h. A unidade de Moxuara (Cariacica), atende das 9 às 18h. A loja de Linhares não abre neste dia
  • De 21/12 a 23/12: todas as lojas abertas das 8 às 22h
  • 24/12: todas as lojas abertas das 8 às 20h
  • 25/12: fechado
  • 26/12: todas as lojas abertas das 8 às 20h
  • 27/12: funcionamento igual ao dia 20/12
  • De 28/12 a 30/12: todas as lojas abertas das 8 às 20h
  • 31/12: todas as lojas abertas das 8 às 20h
  • 01/01: Fechado

Carrefour

  • De 18/12 a 23/12: das 8h às 23h
  • 24/12: das 8h às 18h
  • 25/12: fechado
  • De 26/12 a 30/12: das 8h às 22h
  • 31/12: das 8h às 18h
Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Banestes ao lado da Prefeitura de Vitória - Os efeitos do coronavírus na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Os bancos não abrem nos dias 25, 30, 31 e 01/01. os caixas eletrônicos são opções para serviços bancários nestas datas Crédito: Fernando Madeira

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o expediente bancário no Espírito Santo ocorrerá da seguinte forma:
  • 24/12:  funcionamento das 9 às 11h
  • 25/12: fechado
  • De 28 a 30/12: atendimento normal
  • 31/12: fechado
  • 01/01: fechado

GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURAS

O governo do Espírito Santo decretou, no Diário Oficial desta sexta-feira (18), ponto facultativo nas vésperas de Natal e ano-novo. De acordo com o decreto assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB), não haverá expediente nos órgãos da administração direta (secretarias) e nas entidades da administração indireta do Poder Executivo estadual nos dias 24 e 31 de dezembro. Estão mantidos os serviços essenciais que tenham funcionamento ininterrupto (hospitais e polícias) ou em regime de escala.  
Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado ES
O governo do Estado decretou ponto facultativo nas vésperas de Natal e ano-novo Crédito: Carlos Alberto Silva
Em relação às prefeituras, as cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra já definiram como será o atendimento à população nas datas festivas e o expediente administrativo. 

Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória terá ponto facultativo nos dias 24 e 31 (quintas-feiras), vésperas dos feriados de Natal e réveillon, respectivamente. Nesses dias, a administração municipal manterá serviços funcionando em esquema de plantão, como Pronto-Atendimentos (PA), Defesa Civil e Guarda Municipal.
  • 156 Online - Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito on-line no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas.
    • Defesa Civil - O órgão faz plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.
    • Guarda Municipal - Os agentes da Guarda Municipal vão trabalhar em regime de plantão e podem ser acionados por meio do telefone 190.
    • Disque-Silêncio - Funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. Das 8 às 22 horas, pode ser acionado pelo Fala Vitória 156. Fora desse horário, pelo 156 Online ou aplicativo Vitória Online.
    • Limpeza - Os garis farão os serviços de varrição, limpeza e coleta de lixo residencial normalmente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, assim como em 1º de janeiro.
    • Saúde - O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro.

Prefeitura de Vila Velha

Em Vila Velha, o expediente nos dias 24 e 31 de dezembro será encerrado ao meio-dia. Porém, diversos serviços essenciais estarão em pleno funcionamento, são eles: 
  • Serviços Urbanos  a coleta de lixo será feita normalmente
  • Saúde - Os prontos-atendimentos da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente, em regime de 24 horas.
  • Defesa Civil - equipes estarão de plantão. Registros podem ser feitos pelo 162.
  • Guarda Municipal - Plantão: 3219-9929.
  • Robô Plantão Coronavírus - (27) 99802-5324 (WhatsApp).
  • Ouvidoria Municipal - telefone: 162 ou pelo portal da prefeitura.
  • Disque Silêncio - A fiscalização pode ser acionada por meio da Ouvidoria 162 99717-5012.
  • Assistência Social - Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223/ 99717-5012.
  • Serviço funerário - 99717-0868.
  • Abrigos - Bom Samaritano (Santa Rita) - 3391-5044.

Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informou que apenas os serviços essenciais serão mantidos nos feriados de Natal e ano-novo. Também não haverá expediente administrativo nestas datas. Os dias 24 e 31 próximos estão definidos como ponto facultativo. 
  • O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.  
  • A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 18h. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica.  
  • Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19.  Já as Unidades de Saúde estarão fechadas. 
  • A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus estará atendendo o cidadão das 8h às 16h. O telefone é: 3354-5635. 
  • A Defesa Civil estará de plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.     
  • O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.   
  • O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) atenderá somente o Auxílio Funeral, os números são: 98148-0334 e 98148-0332 . 
  • O Serviço de Abordagem Social funcionará das 9h às 16h. O número do plantão é 98875-1261.     
  • Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra ainda não definiu sobre o expediente nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados nacionais, os serviços essenciais funcionam normalmente.
  • Os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede, UPA de Castelândia e Maternidade de Carapina) funcionam normalmente com plantão 24 horas. 
  • O serviço de coleta de lixo está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, de 8 às 17 horas. 
  • O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar monitoramento de 8 às 20 horas, podendo ser acionado pelo telefone 99517-7869  
  • O Disque-Silêncio pode ser acionado pelo telefone 99951-2321. Os horários de funcionamento são: segunda e terça, de 7 às 18 horas, quarta e quinta de 7 horas até meia-noite, de sexta a domingo de 7 à 1 hora da manhã.
  • Para denúncias de desmatamento, o telefone é o 99951-2321, que funciona de 8 às 18 horas.
  • Defesa Civil, guarda-vidas, agentes de trânsito e guarda civil municipal também vão trabalhar normalmente.
  • ANIMAIS
  • Também haverá serviços de plantão para o recolhimento de animais. O morador só precisa observar em quais casos cada órgão atua para fazer o chamado.
  • Para recolhimento de animais de grande porte (cavalo e boi) vivos que estiverem soltos na rua, sem dono, o telefone de plantão 24 horas da Secretaria de Serviços é o 99923-4312.
  • Já a Secretaria de Meio Ambiente recolhe animais silvestres vivos de pequeno porte e os encaminha a projetos. O telefone é o 99951-2321, que funciona de 8 às 18 horas.  
  • Quem encontrar morcegos e macacos mortos, bem como cães de rua agressores ou atropelados pode ligar para os telefones 3228-4709/ 3281-9288/ 99843-2884, de 7 às 17 horas.

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