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"Forte convergência"

Climatempo prevê novo evento de chuva forte para o Natal no ES

Meteorologista do Instituto Climatempo, Josélia Pegorim explica que a possibilidade da formação de uma nova convergência muito forte, também sobre o Sudeste, pode causar temporal no território capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 18:36

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 18:36

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
Fenômeno pode se formar no Natal e causar grandes temporais no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Municípios do Espírito Santo somaram muitos prejuízos após as fortes chuvas que atingiram o território capixaba nos últimos três dias. De acordo com o Instituto Climatempo, há a possibilidade de um fenômeno se formar e causar, novamente, grandes temporais no Estado  e isso bem no feriado de Natal.

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De acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, as projeções dos modelos de previsão de precipitação a médio prazo indicam uma possibilidade de uma outra forte convergência de umidade na época do Natal.
"Ainda não se pode afirmar com precisão, mas talvez um novo evento de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se forme na última semana de 2020", detalhou.

VEJA VÍDEO

A reportagem de A Gazeta acionou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para saber se o órgão monitora a possível formação do fenômeno, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

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