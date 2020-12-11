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Sul do Estado

Após chuva, corpo de idoso é encontrado em avenida alagada de Castelo

O aposentado Pedro Costa, de 66 anos, tinha uma barraca com artigos para celular próximo à rodoviária do município. Segundo a esposa do idoso, a suspeita é de que ele tenha se afogado ao cair em uma rua tomada pela água

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 13:02
A cidade sofre com alagamentos
Corpo é encontrado em rua de Castelo Crédito: Vitor Jubini
Um idoso de 66 anos foi encontrado morto em uma avenida alagada de Castelo na manhã desta sexta-feira (11). Segundo a esposa, a  suspeita é de que Pedro Costa tenha se afogado ao cair em uma rua tomada pela água.
De acordo com vizinhos, o idoso se afogou após tentar atravessar a água e cair em um buraco. O corpo de Pedro foi encontrado na avenida Scander Nemer. Ele era aposentado e tinha uma barraca com artigos para celular próximo à rodoviária do município.
A cidade do Sul do Estado é um dos municípios mais atingidos por chuvas fortes no Espírito Santo. O rio Castelo subiu seis metros e invadiu ruas e casas do município. Em todo o Estado, 1725 pessoas estão fora de suas casas por causa das fortes chuvas, entre desabrigados e desalojados. Somente em Castelo, são 1500 desalojados e 199 desabrigados

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Todos os desalojados são do bairro Garage, que foi o mais atingido. Segundo o prefeito, Domingos Fracarolli, cerca de 180 pessoas precisaram sair de casa e estão na Igreja Católica do bairro.
O Espírito Santo continua em alerta, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta sexta-feira (11). Nesta sexta-feira, as áreas de instabilidades ainda continuam ativas no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais. A chuva ainda é forte e volumosa com alerta de temporal que pode causar transtornos, segundo o Instituto Climatempo. De acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo, a chuva forte começa a perder intensidade no fim de semana.

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