Chuva de meteoros: dezembro terá fenômenos que poderão ser vistos do ES

Dezembro terá várias chuvas de meteoros e fenômeno astronômico raro Crédito: Pixabay | 452345

Geminids, com previsão de 150 meteoros por hora. De acordo com o astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador-geral do Exoss, o pico da "ducha" de meteoros da constelação de Gêmeos será na madrugada de 14 de dezembro, mas o fenômeno já começa a se intensificar na noite do dia 13. Além da Estrela de Natal , os capixabas já podem ficar de olho no céu a partir desta quinta-feira (10), porque outros fenômenos astronômicos especiais vão acontecer. São várias chuvas de meteoros e no dia 14 ainda terá a mais bela e esperada, com previsão de 150 meteoros por hora. De acordo com o astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador-geral do Exoss, o pico da "ducha" de meteoros da constelação de Gêmeos será na madrugada de 14 de dezembro, mas o fenômeno já começa a se intensificar na noite do dia 13.

Em um vídeo, enviado à reportagem de A Gazeta, o especialista explica que durante praticamente todo o dia a Terra vai estar atravessando os detritos da chuva de meteoros. "O máximo vai se dar por volta de 23h do dia 13 para o dia 14 de dezembro. O melhor momento para observar é de madrugada", detalhou.

O astrônomo disse ainda que os meteoros vêm da direção da constelação de Gêmeos  por isso o nome "Geminids". "Eu super aconselho a curtir esse belo espetáculo. A chuva gera belos meteoros, vale a pena. Estamos entrando na lua nova, então ela não vai atrapalhar. Estamos chegando no calor, no verão, ou seja, madrugadas amenas observando meteoros", finalizou De Cicco.

CONSULTOR EM ASTRONOMIA EXPLICA

Segundo Marcos Calil, consultor em astronomia do Instituto Climatempo , "meteoro" é o nome científico de "estrela-cadente". Ele detalha que, quando ocorre uma chuva de meteoros, podemos ver as "estrelas cadentes" riscando o céu, como se fossem rastros luminosos caindo do céu.

O especialista apontou que a previsão é de que até 14 de dezembro o céu do Brasil seja infestado por meteoros. Desde o dia 6 deste mês até o dia 14, são oito chuvas de meteoros, sendo que seis delas ocorrem bem próximas umas das outras, incluindo a Geminids que, segundo ele, proporciona a observação de 150 meteoros a cada hora.

"Sem dúvida será um belíssimo espetáculo no céu para ser observado a olho nu, principalmente, para os observadores localizados nas cidades que possuem pouca ou nenhuma poluição luminosa" Marcos Calil - Consultor em astronomia do Climatempo

QUEM PODERÁ OBSERVAR

Calil aponta que qualquer observador no Brasil poderá apreciar o evento, desde que esteja localizado numa cidade com pouca ou nenhuma poluição luminosa, tendo um céu sem nuvens e sem nebulosidade.

No site do instituto, Calil listou todas as chuvas de meteoros que estão para acontecer. São elas:

10 de dezembro - Northern chi Orionids e Southern chi Orionids : O melhor momento de observação ocorrerá nesta quinta-feira (10), a partir das 22 horas aproximadamente, com previsão de 5 meteoros por hora e magnitude incerta. A lua não atrapalha as observações dos meteoros dessas duas chuvas.



O melhor momento de observação ocorrerá nesta quinta-feira (10), a partir das 22 horas aproximadamente, com previsão de 5 meteoros por hora e magnitude incerta. A lua não atrapalha as observações dos meteoros dessas duas chuvas. 10 de dezembro - Canis Minorids: No mesmo instante que irão ocorrer as chuvas de meteoros Northern chi Orionids (XOR) e Southern chi Orionids (XOR), também irá ocorrer a chuva Canis Minorids, localizada na constelação do Cão Menor. Essa constelação, que possui a brilhante estrela de nome Procyon está localizada próxima da constelação de Órion. Para a chuva Canis Minorids são previstos cinco meteoros a cada uma hora com meteoros lentos, atingindo uma velocidade de 28 km/s. Para localizar o Cão Menor no céu, utilize as populares "Três Marias" como referência. Além disso, se precisar, utilize a figura abaixo para localizar as "Três Marias" e a estrela Procyon. Será nessa região próxima da estrela Procyon que teremos o radiante da chuva de meteoros Canis Minorids.



11 de dezembro - Sigma Hidrids (HYD): O melhor momento de observação ocorrerá nesta sexta-feira (11), a partir de 1h da manhã aproximadamente, com previsão de 3 meteoros por hora e magnitude de 3.0. A lua não atrapalha as observações dos meteoros. Mesmo que essa chuva ocorra na madrugada, logo após as três chuvas citadas acima e duas noites antes da chuva Geminids, a probabilidade de termos diversos meteoros oriundos dessas cinco chuvas ao mesmo tempo é grande. Para poder localizar o radiante da chuva Sigma Hidrids na comprida constelação da Hidra, basta saber que a cabeça da Hidra está localizada próxima das constelações de Órion, do Cão Maior e do Unicórnio. Veja também na figura abaixo.



14 de dezembro - Geminids (GEM): O melhor momento de observação ocorrerá em 14 de dezembro, a partir de 1h30 aproximadamente, com previsão de 150 meteoros por hora e magnitude de 2.6. A lua não atrapalha as observações dos meteoros. De acordo com Calil, o mais indicado é observar essa chuva entre 1h30 e 4h de 14 de dezembro. O que não impede de realizar as observações a partir das 23 horas de 13 de dezembro até o amanhecer do dia seguinte. Para localizar a constelação de Gêmeos, o local do radiante dessa chuva, será necessário encontrar as brilhantes estrelas Pollux e Castor. Na figura abaixo você também encontra a região dessa chuva em que são esperados 150 meteoros por hora, ou seja, uma média de 2,5 meteoros a cada um minuto.



Nessa figura são indicados os nomes das estrelas mais brilhantes dessa região do céu e que podem auxiliar o observador na localização dos radiantes das chuvas de meteoros Northern chi Orionids, Southern chi Orionids, Canis Minorids, Sigma Hydrids e Geminids. Essa imagem foi concebida para noite de domingo (13), por volta das 22h30, servindo para a observação de todas as chuvas descritas acima.