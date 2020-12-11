Em alerta máximo e com previsão de chuva forte, ES soma 194 desalojados

Situação em Castelo é de alerta vermelho Crédito: Mara Macarineli

O Espírito Santo já soma 194 desalojados devido às fortes chuvas que atingem os municípios capixabas desde a quarta-feira (9). O Estado continua em alerta máximo, de acordo com boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta sexta-feira (11). O Espírito Santo ainda tem previsão de temporal para esta sexta.

Na cidade da Serra , de domingo a quinta, choveu o esperado para todo o mês de dezembro, segundo a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo. Mas é o município de Castelo que tem o maior número de desalojados, com 180 pessoas fora de suas casas por causa de alagamentos. Cariacica registra oito desalojados e Ibiraçu, seis.

Nesta sexta-feira, as áreas de instabilidades ainda continuam ativas no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais. A chuva ainda é forte e volumosa com alerta de temporal que pode causar transtornos, segundo o Climatempo. De acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo , a chuva forte começa a perder intensidade no fim de semana.

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"Esse evento começa a se desfazer. Durante o fim de semana, no sábado, ainda vamos ter pancadas de chuvas espalhadas por todo o Brasil, mas o sol começa a aparecer na Região Sudeste. No domingo, depois de muita chuva no Espírito Santo, podemos ter um dia de sol", explicou a especialista, em vídeo publicado no site do Climatempo.

O mesmo fenômeno que provocou os temporais, Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), pode, porém, voltar a se formar no fim de ano, entre o Natal e o réveillon.

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