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Temporal

Em alerta máximo e com previsão de chuva forte, ES soma 194 desalojados

O Espírito Santo ainda tem previsão de temporal para esta sexta. Na cidade da Serra, de domingo a quinta, choveu o esperado para todo o mês de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 08:05

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 08:05

Chuva no ES
Situação em Castelo é de alerta vermelho Crédito: Mara Macarineli
O Espírito Santo já soma 194 desalojados devido às fortes chuvas que atingem os municípios capixabas desde a quarta-feira (9). O Estado continua em alerta máximo, de acordo com boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta sexta-feira (11). O Espírito Santo ainda tem previsão de temporal para esta sexta.
Na cidade da Serra, de domingo a quinta, choveu o esperado para todo o mês de dezembro, segundo a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo. Mas é o município de Castelo que tem o maior número de desalojados, com 180 pessoas fora de suas casas por causa de alagamentos. Cariacica registra oito desalojados e Ibiraçu, seis.
Todos os desalojados em Castelo são do bairro Garage, que foi o mais atingido. Segundo o prefeito, Domingos Fracarolli, cerca de 180 pessoas precisaram sair de casa depois que o Rio Castelo transbordou. Elas estão na Igreja Católica do bairro. O rio Castelo subiu mais de seis metros.

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Castelo e Conceição do Castelo são as duas cidades do Estado que continuam com risco alto para enchentes. Já Serra, Fundão, Ibiraçu e Iúna têm risco alto para deslizamentos de terra. O Espírito Santo ainda tem três alertas válidos de chuvas intensas na manhã desta sexta-feira (11).
Nesta sexta-feira, as áreas de instabilidades ainda continuam ativas no Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais. A chuva ainda é forte e volumosa com alerta de temporal que pode causar transtornos, segundo o Climatempo. De acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo, a chuva forte começa a perder intensidade no fim de semana.

Rio transborda e alaga ruas e casas em Pancas

"Esse evento começa a se desfazer. Durante o fim de semana, no sábado, ainda vamos ter pancadas de chuvas espalhadas por todo o Brasil, mas o sol começa a aparecer na Região Sudeste. No domingo, depois de muita chuva no Espírito Santo, podemos ter um dia de sol", explicou a especialista, em vídeo publicado no site do Climatempo.
O mesmo fenômeno que provocou os temporais, Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), pode, porém, voltar a se formar no fim de ano, entre o Natal e o réveillon.

ACUMULADOS DE CHUVA

Pancas foi a cidade com maior acumulado de chuva registrado nas últimas 24 horas: 81.04 mm, de acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado às 6h desta sexta. Em seguida, aparece Venda Nova do Imigrante, com 74.60 mm.

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