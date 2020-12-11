Inpe emite alerta de tempestade com granizo e vendaval para 25 cidades do ES

O Sol já voltou a aparecer na Grande Vitória, mas algumas cidades do Espírito Santo ainda podem ter chuva forte nesta sexta-feira (11). O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta para 25 municípios, localizados nas regiões Norte e Sul do Estado.
Nessas regiões podem ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios, entre a tarde e a noite desta sexta-feira (11). "Localmente, a chuva poderá vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade ou queda de granizo", afirma a nota do Inpe.
O alerta vale até o final desta sexta-feira (11). Pancas, que registrou o maior acumulado de chuva do Estado nas últimas 24 horas - de acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado às 6h -, está na lista. Muniz Freire, que também foi muito atingida pelas chuvas desta quinta, também está inserida no alerta.
VEJA A LISTA
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Muniz Freire
- Pancas
- São Domingos do Norte
- São José do Calçado
- Vila Pavão