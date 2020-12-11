Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Inpe emite alerta de tempestade com granizo e vendaval para 25 cidades do ES

Chuva poderá vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade ou queda de granizo. Veja a lista de municípios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 11:51

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 11:51

Chuva deixa ruas alagadas em Pancas
Chuva deixa ruas alagadas em Pancas. Município ainda pode sofrer com mais chuva Crédito: Virgílio Braga
O Sol já voltou a aparecer na Grande Vitória, mas algumas cidades do Espírito Santo ainda podem ter chuva forte nesta sexta-feira (11). O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta para 25 municípios, localizados nas regiões Norte e  Sul do Estado.
Nessas regiões podem ocorrer pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios, entre a tarde e a noite desta sexta-feira (11). "Localmente, a chuva poderá vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade ou queda de granizo", afirma a nota do Inpe.
O alerta vale até o final desta sexta-feira (11). Pancas, que registrou o maior acumulado de chuva do Estado nas últimas 24 horas - de acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado às 6h -, está na lista. Muniz Freire, que também foi muito atingida pelas chuvas desta quinta, também está inserida no alerta. 

VEJA A LISTA

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Dores do Rio Preto
  13. Ecoporanga
  14. Guaçuí
  15. Ibatiba
  16. Ibitirama
  17. Irupi
  18. Iúna
  19. Laranja da Terra
  20. Mantenópolis
  21. Muniz Freire
  22. Pancas
  23. São Domingos do Norte
  24. São José do Calçado
  25. Vila Pavão

Veja Também

Chuva de meteoros: dezembro terá fenômenos que poderão ser vistos do ES

Chuva deve permanecer no ES por mais seis dias, diz Defesa Civil

Chuva no ES: prefeito de Castelo diz que há mais de 180 desalojados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados