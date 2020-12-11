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Pancas é a cidade onde mais choveu em 24h no Espírito Santo

O município registrou 81,04 mm de chuva em apenas 24 horas, de acordo com a Defesa Civil. O rio que corta a cidade transbordou e alagou ruas e casas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 11:30

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 11:30

Chuva deixou ruas alagadas em Pancas Crédito: Virgílio Braga
A forte chuva que caiu sobre o município de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (10) provocou transtornos e muitos alagamentos. A cidade registrou 81,04 mm de chuva em apenas 24 horas, sendo o município capixaba onde mais choveu neste período, segundo boletim da Defesa Civil atualizado às 6h desta sexta-feira (11).
O rio que corta o município transbordou na tarde desta quinta-feira (10). Ao menos três bairros da cidade ficaram alagados, segundo informou Leandro Rocha, responsável pela Defesa Civil da cidade.

Rio transborda e alaga ruas e casas em Pancas

A chuva foi muito intensa durante a tarde e durou pouco mais de uma hora. Com o alto volume de chuva, o nível do rio Pancas subiu muito rápido, transbordou e alagou ruas e algumas casas do Centro e dos bairros Vila Nova e Operário.

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A Defesa Civil destacou que algumas famílias ficaram desalojadas e precisaram procurar a casa de parentes. Ninguém foi para os abrigos disponibilizados pela prefeitura. O órgão informou que ainda está contabilizando a quantidade de famílias que está fora de suas casas. 

MANHÃ DE LAMA NAS RUAS DA CIDADE 

Na manhã desta sexta-feira (11), o nível do rio baixou e já não tinha mais água na maioria das ruas e residências. A Defesa Civil destacou ainda que segue percorrendo os bairros atingidos e o interior do município para prestar assistência aos moradores.
Ruas de Pancas ficam cobertas por lama na manhã desta sexta-feira Crédito: Defesa Civil de Pancas

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