Verão começa com chuva até a véspera de Natal no Espírito Santo

Verão vai começar com chuva no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

a estação mais quente do ano começa na próxima segunda-feira (21) e por mais contraditório que possa parecer, a previsão é de chuva. Os institutos de meteorologia afirmam que a tendência é de que a próxima semana seja com maior nebulosidade e possibilidade chuva em algumas áreas do O calor dos últimos dias pode ter feito você acreditar que já estamos no verão. Mas a verdade é quee por mais contraditório que possa parecer,. Os institutos de meteorologia afirmam que a tendência é de que a próxima semana seja com maior nebulosidade e possibilidade chuva em algumas áreas do Espírito Santo até a noite da véspera de Natal

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) previsão indica que a partir do domingo (20) já deve voltar a ocorrer pancadas de chuva em algumas áreas do centro-sul do Estado. De segunda-feira (21) até a véspera do Natal (24), a tendência é que permaneça um canal de umidade entre Minas Gerais e o Espírito Santo, o que deve deixar os dias com maior coberturas de nuvens e condições de chuva em algumas áreas capixabas.

O meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , explica que tempo abafado e o transporte de umidade devem provocar pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados do Espírito Santo.

"Na terça-feira (22) as condições de instabilidade devem permanecer e a previsão deve se manter em relação à segunda-feira, com chances de chuva. Na quarta-feira (23), a instabilidade poderá persistir em função do transporte de umidade pelos ventos alísios em direção ao continente, com maiores chances de chuva no trecho norte do Estado. Já nas demais áreas, incluindo a Grande Vitória , o sol deve predominar", afirma Ramos.

COMO FICA O TEMPO NOS DIAS 24 E 25?

De acordo com o meteorologista do Incaper, na quinta-feira (24)  véspera de Natal  pode chover em algumas áreas, especialmente nas regiões Noroeste, Sul e Serrana do Estado.

"O dia começa com tempo quente e abafado em todo o Espírito Santo. A partir da tarde, a combinação entre o forte calor e a alta taxa de umidade no ar deve resultar em tempestades isoladas, com maiores chances de ocorrência nas regiões Sul, Serrana e Noroeste. Não se pode descartar uma chuva rápida no trecho litorâneo, inclusive na região metropolitana de Vitória, entre o final da tarde e o começo da noite", explica.

Já na sexta-feira (25), dia de Natal, a chance de chuva é menor. De acordo com o Inpe, a tendência é que diminua a condição de chuva e os dias voltem a ser com maior predomínio de sol e temperaturas elevadas.

"Ao longo do dia 25, existe uma pequena chance de chuva rápida no começo da manhã entre a Grande Vitória e o Litoral Norte, mas o tempo deve ser de poucas nuvens no decorrer do dia, assim como nas demais áreas do Espírito Santo", reforça o meteorologista do Incaper.