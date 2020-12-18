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Inmet: verão no Hemisfério Sul começa às 7h02 do dia 21

De acordo com o instituto, o período será caracterizado por chuvas frequentes em praticamente todo o País, com exceção do extremo sul do RS, nordeste de RR e leste do Nordeste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 19:48

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 19:48

Homem pegando sol na Praia da Costa, em Vila Velha
Homem pegando sol na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
O verão no Hemisfério Sul começa às 7h02 de segunda-feira, 21, e será caracterizado por chuvas frequentes em praticamente todo o País, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste, segundo o Prognóstico Climático de Verão, divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A maioria dos modelos de previsão "indica uma probabilidade superior a 90% de que se mantenha o fenômeno de La Niña durante o verão, e com probabilidades significativas da chegada de uma fase neutra durante o outono no Hemisfério Sul", disse o instituto em nota do Ministério da Agricultura. "O fenômeno é identificado pelo resfriamento anômalo da temperatura da superfície do mar de áreas específicas do Oceano Pacífico Equatorial."

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