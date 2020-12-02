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Calor!

2020 poderá ser o segundo ano mais quente da história, anuncia ONU

O relatório Estado do Clima Global das Organização Meteorológica Mundial,  mostra que as ondas de calor, secas, incêndios florestais e furacões foram intensas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 15:50

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:50

Calor na Grande Vitória
Operário bebe água na avenida Vitória Crédito: Vitor Jubini
O ano de 2020 está a caminho de se tornar o segundo mais quente da história, só ficando atrás de 2016, disse a Organização Meteorológica Mundial (OMM) nesta quarta-feira (2).
Atualmente, cinco conjuntos de dados colocam 2020, caracterizado por ondas de calor, secas, incêndios florestais e furacões intensos, como o segundo mais quente desde que os registros começaram, em 1850.
"[O ano de] 2020 muito provavelmente será um dos três anos mais quentes registrados globalmente", afirmou a agência da Organização das Nações Unidas (ONU), sediada em Genebra, em seu relatório Estado do Clima Global 2020.
Estimulados pelo calor extremo, incêndios florestais arderam na Austrália, na Sibéria e nos Estados Unidos neste ano, espalhando colunas de fumaça pelo planeta.
Menos visível foi uma disparada de calor marinho em níveis recordes  mais de 80% dos oceanos globais tiveram uma onda de calor, acrescentou a OMM.
"Infelizmente, 2020 foi mais um ano extraordinário para o nosso clima", disse o diretor-geral da OMM, Petteri Taalas, pedindo mais esforços para conter as emissões que estão provocando a mudança climática.
As concentrações de gases de efeito estufa atingiram novo recorde em 2019, e neste ano continuaram subindo, apesar de uma queda de emissões esperada devido aos lockdowns estabelecidos por causa da covid-19, disse a OMM no mês passado.

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