'Verão precisa ser mais contido', alerta Renato Casagrande

Preocupação é com praias lotadas e festas durante a pandemia Crédito: Fernando Madeira

Diante do aumento do número de casos de contaminação pelo novo coronavírus no Espírito Santo , o governador Renato Casagrande fez um alerta para que a alta temporada, com início no próximo dia 21 de dezembro, seja mais controlada. Verão precisa ser mais contido, disse ele, ao se referir a festas e aglomerações mais frequentes nesta época. O alerta foi feito durante pronunciamento realizado na tarde desta sexta-feira (20)

Casagrande observou que não há uma vacina disponível para a população ainda este ano, e que o tema ainda tem levantado discussões políticas. "Nós não teremos a vacina neste ano, então esse verão precisará ser mais contido. Quando houver a disponibilidade da vacina, não conseguirá atingir todas as pessoas ao mesmo tempo. Temos ainda uma polêmica em torno dessas vacinas, é um assunto que está politizado. Estamos cientes que teremos que conviver com a pandemia neste verão", constatou.

O governador também pediu o apoio dos municípios na fiscalização de festas e aglomerações, que podem aumentar o risco do contágio e, por consequência, pressionar o sistema de saúde com mais atendimentos e internações.

Casagrande destacou que o governo estadual pretende começar, de novo, um trabalho mais forte de fiscalização em torno das aglomerações. Mas o Estado sozinho não consegue fazer. Os municípios têm um papel grande na fiscalização e no isolamento de casos ativos, para que a gente possa barrar o contágio", afirmou.

Casagrande lembrou que não há nenhuma previsão de restrições maiores às atividades, mas que tudo dependerá do comportamento das pessoas. Elas serão maiores ou menores de acordo com o nosso comportamento."

O governador pediu ainda um cuidado maior com os protocolos sanitários, com o uso de máscara, higienização das mãos, o distanciamento social e que se evite aglomerações. Destacou também que precisamos de muita empatia, de uma pessoa se colocar no lugar da outra, ao falar sobre os dados de contaminação no Estado. No mês de outubro, mais de 60% das pessoas contagiadas, segundo exames feitos no Laboratório Central (Lacen), tinham idade média de 29,5 anos.