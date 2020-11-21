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Temporada de festas

'Verão precisa ser mais contido', alerta Renato Casagrande

A orientação é para evitar as tradicionais comemorações que podem resultar em aglomerações e em aumento dos casos de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 21:39

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 21:39

Mesmo diante da pandemia, as praias da Grande Vitória ficaram lotadas neste domingo, 27
Preocupação é com praias lotadas e festas durante a pandemia Crédito: Fernando Madeira
Diante do aumento do número de casos de contaminação pelo novo coronavírus no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande fez um alerta para que a alta temporada, com início no próximo dia 21 de dezembro, seja mais controlada. Verão precisa ser mais contido, disse ele, ao se referir a festas e aglomerações mais frequentes nesta época. O alerta foi feito durante pronunciamento realizado na tarde desta sexta-feira (20)
Casagrande observou que não há uma vacina disponível para a população ainda este ano, e que o tema ainda tem levantado discussões políticas. "Nós não teremos a vacina neste ano, então esse verão precisará ser mais contido. Quando houver a disponibilidade da vacina, não conseguirá atingir todas as pessoas ao mesmo tempo. Temos ainda uma polêmica em torno dessas vacinas, é um assunto que está politizado. Estamos cientes que teremos que conviver com a pandemia neste verão", constatou.
O governador também pediu o apoio dos municípios na fiscalização de festas e aglomerações, que podem aumentar o risco do contágio e, por consequência, pressionar o sistema de saúde com mais atendimentos e internações.
Casagrande destacou que o governo estadual pretende começar, de novo, um trabalho mais forte de fiscalização em torno das aglomerações. Mas o Estado sozinho não consegue fazer. Os municípios têm um papel grande na fiscalização e no isolamento de casos ativos, para que a gente possa barrar o contágio", afirmou.

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No pronunciamento, o governador anunciou o novo Mapa de Risco do Estado, que traz agora cinco cidades incluídas no chamado risco moderado, onde alguns segmentos sofrem restrições. São elas: Vitória, Cariacica, Viana, Barra de São Francisco e Ecoporanga.
Casagrande lembrou que não há nenhuma previsão de restrições maiores às atividades, mas que tudo dependerá do comportamento das pessoas. Elas serão maiores ou menores de acordo com o nosso comportamento."
O governador pediu ainda um cuidado maior com os protocolos sanitários, com o uso de máscara, higienização das mãos, o distanciamento social e que se evite aglomerações. Destacou também que precisamos de muita empatia, de uma pessoa se colocar no lugar da outra, ao falar sobre os dados de contaminação no Estado. No mês de outubro, mais de 60% das pessoas contagiadas, segundo exames feitos no Laboratório Central (Lacen), tinham idade média de 29,5 anos.
Por outro lado, mais de 60% das pessoas internadas em UTI tinham mais de 45 anos de idade. Então, os jovens são mais resistentes, às vezes, por isso saem mais e interagem mais. Mas, muitas vezes, acabam levando a doença para dentro de casa ou contagiando alguém de mais idade. É importante termos empatia. Essa doença exige essa corresponsabilidade", concluiu. 

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