Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

ES deve ter chuva fraca e dias mais frescos nos próximos dias

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), há possibilidade de chuvas rápidas em alguns momentos devido a umidade trazida pelos ventos costeiros e a temperatura pode diminuir durante o dia

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 13:24

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

08 jun 2021 às 13:24
Chuva em Vitória na tarde desta quarta-feira
Há possibilidade de chuvas rápidas em alguns momentos no Espírito Santo ao longo dos próximos dias Crédito: Fernando Madeira
Sol e tempo aberto, mas sem descartar a possibilidade de uma chuvinha rápida. Assim devem ser os próximos dias no Espírito Santo. Segundo os institutos de meteorologia, é a presença de umidade trazida pelos ventos costeiros que deve deixar o tempo instável no território capixaba. 
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), essa instabilidade pode fazer a temperatura ao longo do dia diminuir um pouco, o que deve acontecer no final da semana.
Nesta quarta-feira (9), o sol aparece em todo o Estado. No extremo Sul capixaba, devem ocorrer pancadas de chuva com raios a partir da tarde, sem grandes volumes e risco de temporais. Na Região Serrana, pode chover à tarde e, na Grande Vitória, há risco de chuva rápida no início e fim do dia. Também há possibilidade de chuva rápida e passageira nas regiões Norte e Noroeste. Em todo o Espírito Santo as temperaturas devem variar entre 15 °C e 30 °C.
Na quinta-feira (10), o tempo não deve mudar muito. Ainda há risco de chuva rápida na Grande Vitória e no litoral da Região Sul pela manhã. Nas demais áreas do Estado, a previsão é poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A temperatura durante o dia deve aumentar um pouco em todas as regiões capixabas e os termômetros podem variar entre 15 °C e 33 °C. 

FRENTE FRIA PREVISTA PARA SÁBADO

Na sexta-feira (11), o sol deve predominar em todo o Estado ao longo do dia e a temperatura diurna pode aumentar um pouco em todas as regiões capixabas. Apenas as proximidades do Caparaó, há risco de chuva entre a tarde e a noite. O vento deve soprar com moderada intensidade por todo o litoral e podem ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e a Grande Vitória.
No sábado (12), a passagem de uma frente fria é que vai contribuir para aumentar as condições de chuva no Espírito Santo. Um sistema de baixo pressão pelo oceano deixa o tempo instável no Estado com aumento de nuvens e expectativa de chuva ao longo do dia. A temperatura diurna pode diminuir em todas as regiões capixabas, principalmente nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. O vento continuará acelerado no litoral.

E O CICLONE?

A previsão para a formação de um novo ciclone na região Sudeste do Brasil, ainda não está confirmada. Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, as simulações atmosféricas apresentam divergências quanto momento que deverá ocorrer a formação do ciclone no oceano.
"Caso seja confirmado, ele deverá se formar na costa da região Sul do Brasil entre a tarde de quinta-feira (10) e a madrugada de sexta-feira (11). Após a sua formação, ele deverá se deslocar na direção sudeste, afastando-se da costa", afirmou.

Veja Também

Startup do ES lança aplicativo fitness pioneiro no mundo

É parecido? 7 capixabas que dizem ser sósias de ex-BBBs

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa
Imagem de destaque
Café da manhã de domingo: 3 receitas práticas e deliciosas
Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados