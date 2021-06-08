ES deve ter chuva fraca e dias mais frescos nos próximos dias

Sol e tempo aberto, mas sem descartar a possibilidade de uma chuvinha rápida. Assim devem ser os próximos dias no Espírito Santo. Segundo os institutos de meteorologia, é a presença de umidade trazida pelos ventos costeiros que deve deixar o tempo instável no território capixaba.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), essa instabilidade pode fazer a temperatura ao longo do dia diminuir um pouco, o que deve acontecer no final da semana.
Nesta quarta-feira (9), o sol aparece em todo o Estado. No extremo Sul capixaba, devem ocorrer pancadas de chuva com raios a partir da tarde, sem grandes volumes e risco de temporais. Na Região Serrana, pode chover à tarde e, na Grande Vitória, há risco de chuva rápida no início e fim do dia. Também há possibilidade de chuva rápida e passageira nas regiões Norte e Noroeste. Em todo o Espírito Santo as temperaturas devem variar entre 15 °C e 30 °C.
Na quinta-feira (10), o tempo não deve mudar muito. Ainda há risco de chuva rápida na Grande Vitória e no litoral da Região Sul pela manhã. Nas demais áreas do Estado, a previsão é poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A temperatura durante o dia deve aumentar um pouco em todas as regiões capixabas e os termômetros podem variar entre 15 °C e 33 °C.
FRENTE FRIA PREVISTA PARA SÁBADO
Na sexta-feira (11), o sol deve predominar em todo o Estado ao longo do dia e a temperatura diurna pode aumentar um pouco em todas as regiões capixabas. Apenas as proximidades do Caparaó, há risco de chuva entre a tarde e a noite. O vento deve soprar com moderada intensidade por todo o litoral e podem ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e a Grande Vitória.
No sábado (12), a passagem de uma frente fria é que vai contribuir para aumentar as condições de chuva no Espírito Santo. Um sistema de baixo pressão pelo oceano deixa o tempo instável no Estado com aumento de nuvens e expectativa de chuva ao longo do dia. A temperatura diurna pode diminuir em todas as regiões capixabas, principalmente nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. O vento continuará acelerado no litoral.
E O CICLONE?
A previsão para a formação de um novo ciclone na região Sudeste do Brasil, ainda não está confirmada. Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, as simulações atmosféricas apresentam divergências quanto momento que deverá ocorrer a formação do ciclone no oceano.
"Caso seja confirmado, ele deverá se formar na costa da região Sul do Brasil entre a tarde de quinta-feira (10) e a madrugada de sexta-feira (11). Após a sua formação, ele deverá se deslocar na direção sudeste, afastando-se da costa", afirmou.