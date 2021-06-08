ES deve ter chuva fraca e dias mais frescos nos próximos dias

Há possibilidade de chuvas rápidas em alguns momentos no Espírito Santo ao longo dos próximos dias Crédito: Fernando Madeira

Sol e tempo aberto, mas sem descartar a possibilidade de uma chuvinha rápida. Assim devem ser os próximos dias no Espírito Santo . Segundo os institutos de meteorologia, é a presença de umidade trazida pelos ventos costeiros que deve deixar o tempo instável no território capixaba.

Em todo o Espírito Santo as temperaturas devem variar entre 15 °C e 30 °C. Nesta quarta-feira (9), o sol aparece em todo o Estado. No extremo Sul capixaba, devem ocorrer pancadas de chuva com raios a partir da tarde, sem grandes volumes e risco de temporais. Na Região Serrana, pode chover à tarde e, na Grande Vitória , há risco de chuva rápida no início e fim do dia. Também há possibilidade de chuva rápida e passageira nas regiões Norte e Noroeste.

Na quinta-feira (10), o tempo não deve mudar muito. Ainda há risco de chuva rápida na Grande Vitória e no litoral da Região Sul pela manhã. Nas demais áreas do Estado, a previsão é poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A temperatura durante o dia deve aumentar um pouco em todas as regiões capixabas e os termômetros podem variar entre 15 °C e 33 °C.

FRENTE FRIA PREVISTA PARA SÁBADO

Na sexta-feira (11), o sol deve predominar em todo o Estado ao longo do dia e a temperatura diurna pode aumentar um pouco em todas as regiões capixabas. Apenas as proximidades do Caparaó, há risco de chuva entre a tarde e a noite. O vento deve soprar com moderada intensidade por todo o litoral e podem ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e a Grande Vitória.

No sábado (12), a passagem de uma frente fria é que vai contribuir para aumentar as condições de chuva no Espírito Santo. Um sistema de baixo pressão pelo oceano deixa o tempo instável no Estado com aumento de nuvens e expectativa de chuva ao longo do dia. A temperatura diurna pode diminuir em todas as regiões capixabas, principalmente nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. O vento continuará acelerado no litoral.

E O CICLONE?