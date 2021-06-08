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É parecido? 7 capixabas que dizem ser sósias de ex-BBBs

Escolha o melhor dublê na enquete do Divirta-se
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2021 às 11:24

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 11:24

Sósia: capixabas que se acham parecidos com ex-BBBs
Sósia: capixabas que se acham parecidos com ex-BBBs Crédito: Montagem/A Gazeta
Na era das redes sociais, todo mundo conhece alguém parecido com alguma pessoa. Seja artista, seja um parente próximo, nosso cérebro sempre dá um jeitinho de associar alguns traços de uma pessoa que a gente conhece com outra. Nessa, o Divirta-se juntou sete capixabas que garantem ser "sósias" de ex-BBBs famosos como Gil, Gleyce e Grazi Massafera. Confira a enquete abaixo e responda: é parecido ou não?
*Conteúdo em parceria com o Em Movimento, que recebeu as imagens dos sósias e compartilhou com a editoria para publicação.

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