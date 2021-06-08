É parecido? 7 capixabas que dizem ser sósias de ex-BBBs

Na era das redes sociais, todo mundo conhece alguém parecido com alguma pessoa. Seja artista, seja um parente próximo, nosso cérebro sempre dá um jeitinho de associar alguns traços de uma pessoa que a gente conhece com outra. Nessa, o Divirta-se juntou sete capixabas que garantem ser "sósias" de ex-BBBs famosos como Gil, Gleyce e Grazi Massafera. Confira a enquete abaixo e responda: é parecido ou não?