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Com a X-9 Paulistana

Sósia de Tata Werneck negocia cargo de musa do carnaval em São Paulo

Modelo quer ser a nova musa da X-9 Paulistana

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 19:26
A modelo Cida Alves, sósia de Tatá Werneck Crédito: Patrick Brito/CO Assessoria
A modelo Cida Alves, sósia de Tatá Werneck, está negociando um cargo de musa pela X-9 Paulistana no Carnaval de São Paulo em 2019.
A loira que tem 105 centímetros de bumbum, 88 centímetros de busto, 60 centímetros de coxa e 63 centímetros de cintura distribuídos em 1,69 metros de altura e 60 quilos que ser destaque de chão da escola de samba localizada na zona norte da capital paulista. Gostaria de preparar algo com muito glamour, brilhos, samba no pé e pouca roupa para esse desfile, dispara a sósia, que foi capa da Playboy de Portugal deste ano.

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