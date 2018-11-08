Sósia de Tata Werneck negocia cargo de musa do carnaval em São Paulo

A loira que tem 105 centímetros de bumbum, 88 centímetros de busto, 60 centímetros de coxa e 63 centímetros de cintura distribuídos em 1,69 metros de altura e 60 quilos que ser destaque de chão da escola de samba localizada na zona norte da capital paulista. Gostaria de preparar algo com muito glamour, brilhos, samba no pé e pouca roupa para esse desfile, dispara a sósia, que foi capa da Playboy de Portugal deste ano.