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Sósia dos EUA de Gil do Vigor viraliza e faz campanha para Lula

Fãs brasileiros do ex-BBB começaram a compartilhar montagens do economista comparando-o ao candidato a vereador da Flórida

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 08:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2021 às 08:29
Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do BBB 21, e seu sósia americano, o professor Richie Floyd, da Flórida
Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do BBB 21, e seu sósia americano, o professor Richie Floyd, da Flórida Crédito: Reprodução/Twitter
Os fãs brasileiros de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do "BBB 21", descobriram nesta segunda-feira (17) um sósia americano do ex-brother. 
Segundo o Notícias da TV, trata-se de Richie Floyd, um professor e candidato a vereador da Flórida. O perfil do norte-americano viralizou nas redes sociais e ele não só entrou na brincadeira das aparências como também começou a pedir votos para Lula numa possível eleição presidencial no Brasil em 2022. 
"Ok, então o Twitter brasileiro decidiu que eu pareço um cara do Big Brother Brasil, e minhas menções simplesmente explodiram", escreveu o americano em uma rede social. 
Em seu perfil na internet, Floyd começou a ficar assustado com as montagens que os fãs brasileiros de Gilberto estavam fazendo. Em uma das fotos do perfil do americano, ele inclusive usa uma camisa rosa bastante parecida à camisa de Gilberto que acabou virando uma das marcas registradas do ex-BBB. 

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Como decidiu entrar na brincadeira, Floyd continuou escrevendo: "Olá, amigos novos do Brasil! Façam o povo trabalhador das Américas orgulhoso e elejam Lula". 

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