Sósia dos EUA de Gil do Vigor viraliza e faz campanha para Lula

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do BBB 21, e seu sósia americano, o professor Richie Floyd, da Flórida Crédito: Reprodução/Twitter

Os fãs brasileiros de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do "BBB 21", descobriram nesta segunda-feira (17) um sósia americano do ex-brother.

Segundo o Notícias da TV, trata-se de Richie Floyd, um professor e candidato a vereador da Flórida. O perfil do norte-americano viralizou nas redes sociais e ele não só entrou na brincadeira das aparências como também começou a pedir votos para Lula numa possível eleição presidencial no Brasil em 2022.

"Ok, então o Twitter brasileiro decidiu que eu pareço um cara do Big Brother Brasil, e minhas menções simplesmente explodiram", escreveu o americano em uma rede social.

Em seu perfil na internet, Floyd começou a ficar assustado com as montagens que os fãs brasileiros de Gilberto estavam fazendo. Em uma das fotos do perfil do americano, ele inclusive usa uma camisa rosa bastante parecida à camisa de Gilberto que acabou virando uma das marcas registradas do ex-BBB.

Como decidiu entrar na brincadeira, Floyd continuou escrevendo: "Olá, amigos novos do Brasil! Façam o povo trabalhador das Américas orgulhoso e elejam Lula".

Ok so Brazilian Twitter has decided I look like a guy from Brazilian Big Brother, and my mentions have just exploded https://t.co/YLUQEWQcHC — Richie do Vigor (@richiejfloyd) May 18, 2021